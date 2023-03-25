日本北海道小樽市率團訪新北 期攜手共創台日旅遊新契機

日本小樽市長迫俊哉3月24日率小樽日台親善協會、小樽觀光協會及小樽商工會代表團，參訪新北市淡水區亮點市政、觀光景點。期望延續2020年台日雙方協會簽署合作備忘錄，並擴大雙市交流領域及層級，交流台日雙方商圈文化、疫後觀光推廣及地方創生經驗，也盼藉本次參訪，讓新北與小樽市能夠攜手共創雙方國際觀光旅遊商機。

新北市劉和然副市長表示，新北市淡水區和日本小樽市兩地在歷史發展的過程上有許多相似的地方，除了都曾是重要的經貿商港，帶動區域的發展與繁榮外，也都曾歷經戰火的洗鍊並浴火重生開創新局，形塑出現今獨樹一幟具有觀光價值的文化景觀，吸引海內外無數的觀光客前往旅遊朝聖。本次與小樽市進行對談交流，市府跟商圈都獲益良多，現在國際觀光全面開放，台日雙方溝通將更加重要，共同打造台日旅遊新契機。

新北市經發局表示，日方本次參訪由小樽市長率團，帶領小樽市日台親善協會及小樽市觀光協會等單位一同交流。新北市府分享淡水區整體建設及商圈輔導成效，以及透過「地方創生」及「深度旅遊」兩面向，為北海岸，尤其是淡水注入新的能量，期望吸引更多人在淡水和北海岸一帶消費遊玩，帶動區域的商業發展。小樽市則分享其在北海道的觀光定位，介紹相關歷史建築、小樽藝術村、運河遊覽及遊艇碼頭等觀光內容，期望未來可以攜手新北一起推廣國際觀光。

為建立台日商圈協會長期交流合作管道，帶動雙方商圈協會共同提升與互利互惠，新北市府未來將積極協助淡水商圈與小樽市商圈組織合作，期望能藉此開啟雙方深度交流的契機，後續再經由商品相互推廣、旅遊資訊互享，建立並鞏固雙方長久深厚之友誼，進而活絡兩地商圈經濟發展，為彼此開拓更多商機共創雙贏！