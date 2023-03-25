貿協中南美洲疫後首發團 與拉美國家經貿交流

外貿協會「2023年中南美洲拓銷團」繼首站墨西哥後，續前往我國中美洲第一大邦交國瓜地馬拉以及潛力市場厄瓜多、秘魯辦理貿易洽談會，25家我國企業共與474買主完成逾千場次洽談，預期商機達2,220萬美元。

貿協表示，秘魯今年雖初政局不靖，訪團3月23日於首都利馬洽談會現場踴躍，展現秘國業者對經濟復甦的殷切期盼。當日超過180家當地廠商出席，不乏大型企業如秘魯汽配大廠Automotores Gildemeister Peru、電力解決方案供應商Tecsur、工業設備商Rumi Import等重量級業者，總計進行259場次洽談，預計可爭取商機達722.5萬美元。駐秘魯代表處為協助我國企業深入瞭解市場商機，特別安排團員於3月24日拜訪秘魯最重要之工商協會「利馬商會」，針對秘魯經貿及投資環境進行交流。

貿協指出，3月20日於厄瓜多基多市舉辦貿易洽談會，透過我駐厄瓜多代表處協助，現場逾百家厄商出席，包含厄瓜多第一大企業集團Favorita。此次活動總計進行304場次洽談，平均每家我商洽談達12場次。團員們表示，厄瓜多市場規模雖較其他南美洲市場小，但仍具相當多機會與潛力，例如建築用五金、汽機車零組件、鞋材與製鞋機械、農業用紡織等。洽談會隔日亦安排參訪業務涵蓋超市Supermaxi、五金器材店Kywi、書店、傢具、電器用品店等之厄國最大集團Favorita，為厄國上市公司股東人數最多企業，獲Favorita方歡迎，且對未來雙邊企業合作具正面效益。另亦前往基多商會及厄瓜多Pichincha省中小企業商會，深入瞭解當地經商環境與機會。

拓銷團參訪厄瓜多第一大企業集團Favorita。圖／貿協提供

瓜地馬拉市洽談會，則邀請我駐瓜地馬拉大使曹立傑致詞，瓜國經濟部次長Francisca Cardenas則代表致詞歡迎拓銷團到訪，Francisca Cardenas特別提到，該國可提供我國業者多項投資優惠與具附加價值之生產能力，相信此次洽談會能促進雙邊合作機會。此外，歡迎酒會中，瓜國外交部Mario Bucaro部長亦親自蒞臨，展現對我國支持，與團員逐一交流互動。Mario Bucaro表示，相當感謝貿協籌組拓銷團，除增進臺瓜商貿關係，更加深兩國堅定邦誼。拓銷團亦前往瓜國第一大五金及家用品賣場CEMACO參訪，與該企業董事長Mario Nathusius交流，建立雙方鏈結。

貿協強調，此次拓銷團前往墨西哥、瓜地馬拉、厄瓜多及秘魯等4國，對協助業者拓銷中美洲市場極具戰略意義，加上今年1月北美高峰會宣言中，美國、加拿大及墨西哥同意替代25%亞洲；美、加、墨三國中，墨西哥將承接此25%進口替代產能，有利我國業者爭取北美市場內需商機。

同時，瓜地馬拉為中美洲第一大經濟體，厄瓜多受惠石油出口，採購能力強勁且中間財多仰賴進口，秘魯今年經濟成長率則預估可達3%，超過拉丁美洲平均值，且秘魯汽車零配件、資通訊產品、機械設備多仰賴進口，該國政府積極推動基礎建設，對建築五金等需求不斷升高，皆為我國極具國際競爭力項目，可爭取媒合商機。