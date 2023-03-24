2023未來之星春季錦標賽 廖崇漢、林芝羽分獲男女組第一

2023未來之星系列-春季錦標賽，3月23日在全國花園鄉村俱樂部結束激烈競技，男子組的冠軍沒有意外正是全國培訓隊的廖崇漢！女生組的冠軍也是沒意外，由林芝羽摘下！

當日最佳成績是廖崇漢的71桿，他一共抓了三鳥、兩柏忌，一掃前兩天六個與五個柏忌的陰影，他在賽後表示，「那兩天的多柏忌並未放在心上，問題就在於自己身體的調節，以至於無法養足精神。」幸好在打到第四天時，他終於將精氣神給調回來，交出單輪紅字的71桿，漂亮地以220桿成績，六桿之差贏下男子組冠軍，除了有未來之星的星光獎盃，還有兩萬元的商品禮卷。有了這場的勝利，讓廖崇漢對四月份的大專杯更具信心。現年大二的他，大專杯是他的階段性目標，代表學校出征爭取榮譽，終極目標當然是轉職業，而且有可能在沒畢業前就去挑戰。

女生組冠軍林芝羽擊球英姿。圖／業者提供

女生組的最佳成績是72桿，但不是來自領先組，而是倒數第二組的陳佩琳，她在大風的情況下打出最佳的生涯比賽成績，昨天跟今天的成績差了13桿之多。現年18歲的她，今年將進入大學，也是全國球場培訓隊的成員，來自台中的她應該會選擇台灣體院就讀。平均開球距離將近270碼的她，今天抓了四鳥，只可惜在三桿洞花了三桿，短桿是她需要加強的部分，未來的目標就是在台灣轉職業。

講到開球距離，女生組冠軍林芝羽以其13歲及172公分身高絕對令人驚豔，桿頭速度接近105英里的她，平均開球距離在280碼左右，開完球總是能贏同組50碼起跳，許多四桿洞還要拿小支球桿開球。今天的成績79桿是不理想，但她認為就是在學習適應有風的打法跟短切的距離控制，一切都照計畫進行，接受最終的成績，每次的比賽筆記都是之後的練習依據。她最終以三天222桿的成績奪冠，領先第二名有12桿，獲得獎盃一座跟兩萬元的商品禮卷。

女生組冠軍林芝羽擊球英姿。圖／業者提供

林芝羽之所以專心踏上高爾夫之路，主要是因為2020年的全球疫情之故，讓她從英國寄宿學校回到加拿大，一切都採線上教學之下，讓她從在英國打板球、學馬術轉成打高爾夫。想不到她一打就愛上了，沒有任何教練教導且越打越好，甚至打進加拿大國家級比賽，於是就跟媽媽Amanda規劃亞洲的比賽行程。之前先到泰國打比賽，這兩星在台灣比賽，接著又受邀回泰國打比賽。這星期住在全國球場，讓她們愛上這裡的練球、住宿與飲食，考慮將這裡當成亞洲的根據地，一方面有練習場所，另一方面也尋求更多的賽事參加機會。

本屆未來之星春季錦標賽的男女前三名分別是，男生冠軍廖崇漢220桿、亞軍謝睿哲226桿、季軍蔡安杰227桿；女生組林芝羽冠軍222桿、亞軍黃翎瑄234桿、季軍李佳璇235桿。亞軍跟季軍也都獲頒星光獎盃，另有禮券一萬元跟五千元。

頒獎典禮在全國球場中餐廳進行，大會體恤球員的辛苦，特地先上菜開動再進行典禮。未來之星協會理事長吳憲紘開玩笑說：「我們的比賽絕對不會讓小朋友餓著肚子，而且是以全國的宴會菜來招待，家長也歡迎一起。」吳理事長並在頒獎時提到許多的計畫跟已經在進行的合作項目，包括跟中華高協合作，爭取到秋季季賽的一男一女參賽名額，只要是未來之星夏季錦標賽的男女冠軍，就可以擁有參賽資格。另外，全國球場將推出青少年會員專案，主要是要推廣青少年的擊球風氣，不需要培訓，只要加入會員就可享有優惠擊球價格，同行的家長一起下場也有優惠，敬請期待推出的日期與相關消息。