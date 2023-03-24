KYMCO落實品牌綠能永續理念 大力參與智慧城市兩地三展

第10屆「智慧城市論壇暨展覽」(Smart City Summit & Expo) 延續去年「數位轉型再創智慧城市新高峰」主題，持續推動產業及城市的數位轉型；同步於台北與高雄兩地實體展出外，更首度以展中展規模新增「2050淨零城市展」。致力產業轉型、打造淨零排放未來的全球機車專業品牌KYMCO，再次參加「2023智慧城市展」，並支持台灣首屆「2050淨零城市展」，在「ESG優良企業主題館」，KYMCO也將展出Ionex 3.0四大車系以及微型電動二輪車Mint與Cozy。此外，KYMCO多年來始終以深耕永續的態度體現企業社會責任，如今亦藉參展首屆「2050淨零城市展」之際提出「綠色新行動」，號召全台Ionex 光陽電動車專賣店全面響應3月25日「地球一小時 (Earth Hour) 世界關燈日」將店面、招牌廣告牆等關燈1小時！體現節能與環保。

智慧城市的轉型與推動，交通運輸重要性舉足輕重，身為全球機車專業品牌，KYMCO責無旁貸；創新推出Ionex 能源解決方案，包括Ionex 智慧路燈以及Ionex車能網，並以多款電動機車滿足消費者期待；更以一天將近4座換電站的效率積極佈建Ionex 3.0換電站，自2022年12月底宣布2,000座換電站達標後，三個月內已建設完成2,204座，致力提供消費者最暖心的換電體驗。

光陽集團柯勝峯董事長表示：「透過參展智慧城市展，Ionex 向全球展現台灣邁入電動二輪車全新世紀的領銜地位，創造更多台灣與國際間的經濟動能與互動交流，為台灣創造數位轉型新經濟的發展契機。」而透過強強聯手，攜手台灣物流領導品牌『新竹物流』，展現企業接軌綠能的絕佳典範，Ionex光陽電動車特將換電站第2,000站別具意義的設置在新竹物流蘆洲園區。另外在Ionex整合輸出至國際合作對象，如協助全球最大二輪車出行服務Grab騎士實現電動機車的騎乘體驗；同時，Ionex 智慧自助租賃 (ATR)」解決方案，以捷運車站為服務核心據點，設置電動二輪車自助租賃站，提供市民及遊客電動車應用於低碳旅遊服務，也將在本屆智慧城市展中亮相新合作夥伴。如此傑出成績，成為了KYMCO於「智慧城市論壇暨展覽」台北展區的展出重點；而於高雄展區中，KYMCO也將Ionex 3.0旗下電動機種傾巢而出，展現Ionex於創新電動機車解決方案的卓越成果。

國發會2050淨零排放路徑將會以四大轉型策略與兩大基礎，輔以「十二項關鍵戰略」，就能源、產業、生活轉型政策預期增長的重要領域制定行動計畫，落實淨零轉型目標。為向全球展現台灣朝「2050淨零排放路徑」的政策方向，透過「2050淨零城市展」的展出，呼應「智慧城市展」的數位轉型實力，落實台灣淨零轉型的決心與進程。受國家發展委員會與台北市電腦公會邀請展出的KYMCO也提出Ionex 車能網能源解決方案；將展出Ionex 光陽電動車i-One／S Pro／S Rex／S7R四大重點車系，還有更可普及推廣使用的「庶民電動車」，光陽舞風MINT、酷騎COZY兩款微型電動二輪車也同步展出，光陽集團柯俊斌執行長表示：「2030電動機車35％有望達標，需善用擁有60萬輛規模的『庶民電動車』，倡議政府納入提高補助，KYMCO旗下全方位電動車產品配合推廣下，加速台灣達成2050淨零碳排目標。」

因應全球永續發展目標，世界自然基金會 (WWF) 及雪梨晨鋒報於2007年發起全球自發性的節能減碳活動「地球一小時 (Earth Hour) 世界關燈日」，於每年三月最後一個星期六的20:30-21:30關上「不必要的電燈及耗電產品」一小時，喚起人們以實際行動應對全球暖化的意識。而致力發展永續環境、打造淨零排放的KYMCO，此次也號召全台Ionex 光陽電動車專賣店夥伴群起響應「世界關燈日」，在不影響車主們換電體驗及行車安全的前提下，於3月25日 (六) 20:30-21:30針對店面及廣告看板熄燈一小時，積極展現對節能減碳的全面落實；光陽也積極邀請消費者們一起加入落實綠能永續行列，共創美好未來。