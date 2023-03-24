LG推出全新gram Style系列 開創美型筆電工藝

台灣LG電子今（24）日在台推出全新LG gram Style系列，並邀請品牌大使邱澤出席代言。承襲LG gram系列的輕盈機身、16:10大螢幕與超強續航力，LG gram Style以獨特的時尚炫彩外型及「隱藏式光導觸控板」，開創美型筆電工藝新境界。

該款筆電內建高規格配備，進階OLED螢幕面板及DCI-P3 100%超廣色域，不僅提升絕佳色彩表現力，更完美詮釋如劇院般地沉浸畫質，並搭載第13代Intel® Core™處理器，採用雙Gen4 NVMe SSD及全新升級LPDDR5 6000MHz記憶體，頂級效能再度通過Intel® EvoTM認證，全系列產品更通過MIL-STD-810H 軍規認證，由內而外打造時尚而實用的頂級輕薄筆電！

台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「LG看準消費者對3C商品時尚美型的追求，LG gram Style，在高效性能、輕薄等特性外，以獨特炫彩外觀與隱藏式光導觸控板，開創美型筆電工藝新境界，同時搭載OLED螢幕與各項規格升級，期盼能給消費者更好的視聽享受！」

LG gram品牌大使邱澤提到：「筆電是自己出門的必備品之一，第一眼看到LG gram Style的設計就感到驚艷，喜歡乍看之下是白色，在光折射下呈現炫彩的低調奢華感。 LG gram Style的螢幕使用OLED面板，在看影片時非常有感，例如能看清楚每個動作的速度與張力，螢幕絕佳的色彩表現力也讓每個場景佈置的細膩完美呈現。從造型、娛樂到工作上，非常推薦LG gram Style給追求時尚風格、行動商務或有影視娛樂需求的消費者。」

外型時尚炫彩的奢華設計，進階OLED螢幕

LG gram Style 16吋與14吋，鎖定時尚美型市場，外型設計採用時尚炫彩設計，將光影折射應用到外觀質感，不同角度皆有不同色彩，呈現出動態而閃耀的光澤，讓使用的每一刻都有不同感受；內部設計延續奢華質感，使用「隱藏式光導觸控板」，將無接縫觸控板齊平設置在掌托區，在視覺上完全隱藏，需使用時輕輕一碰，兩側便會發出微光，呈現出簡約俐落的美感，顛覆傳統筆電設計。

螢幕則延續LG gram 16:10的大螢幕極窄邊框設計，提供寬廣的視覺體驗與工作空間，由內而外完美展現生活新時尚。LG gram Style進階搭載OLED螢幕面板，以1,000,000:1的顯色對比，完美展現最極致的純黑色，不僅豐富每個色彩的飽和與厚度，也能呈現不同顏色與質地的細緻區域；16吋LG gram Style更擁有120Hz高更新率及0.2ms(GtG)反應時間，讓消費者進行創作設計、影音剪輯或觀賞影片時，能更享受更流暢的畫面轉換，加上DCI-P3 100%超廣色域，完全滿足商務、創作者與視聽娛樂需求。OLED螢幕支援IPS防眩光與低藍光護眼功能，大幅降低使用時的光源影響，並阻隔70%有害藍光，有效降低眼睛疲勞與不適。

2023 LG gram Style筆電進階OLED螢幕絕佳色彩表現力，並支援防眩光及低藍光護眼功能。圖/台灣LG電子提供

時尚輕薄帶著走 高效能再進化

全新LG gram Style將個人行動辦公室體驗再昇華，除了較市面上其他16吋筆電更為輕薄、便利攜帶的特性，更搭載最新第13代Intel® Core™處理器，頂級效能再度通過Intel® EvoTM認證，大幅提升使用者操作時的流暢度與工作效率。搭載雙Gen4 NVMe SSD及全新升級LPDDR5 6000MHz記憶體，更加滿足設計專業人士、自由創作者與電玩遊戲時的效能需求；音響設計採用Dolby®AtmosTM杜比全景聲3D環繞音效，搭配OTT服務，使用Amazon、Netflix、Disney+等視聽軟體時，更可以透過系統設定享受到雙聲道、多聲道的立體環繞音效，讓每位使用者於視覺、聽覺擁有更高效能的沉浸體驗。

強悍軍規認證，長效續航力，安全防護設計

LG gram Style全系列擁有超大電容量，16吋LG gram Style充滿電後可高達15小時的長效續航力，鎂鋁合金金屬機身通過MIL-STD-810H軍規認證，擁有絕佳耐用性。搭載Intel® Unison™功能，安卓、iOS或Windows之間，都能讓行動裝置與筆電資訊無縫銜接，不僅是照片、檔案、訊息通知、簡訊、通話功能等，每項訊息達到完美同步；LG也獨家安全防護機制，針對螢幕資訊防護、偵測裝飾竊取、遺失警報等，重重設下防護機制！

即日起於LG官方線上商城開放預購，只要在3月31日前完成結帳可現折1,500元，新會員最高可享91折優惠。各大經銷通路開賣時間，敬請關注各大通路之公布資訊。為讓消費者搶先體驗LG gram Style炫彩魅力，3月25日-3月26日於松菸文創園區二號倉庫舉辦「LG gram Style 時尚特展」，完成現場指定任務就能獲得獨家精美好禮，數量有限送完為止。