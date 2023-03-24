森挪威CEDAR雪松調勇奪亞太BIO健康生技大獎「卓越品質獎」肯定

為鼓勵並表揚台灣健康生技產業的優質品牌與廠商，台北市生技公會舉辦第四屆「2023亞太BIO健康生技大獎」，透過產業界、學術界、研發界等進行企業品牌評比，嚴選出台灣業界傑出卓越的健康生技品牌。「森挪威」以專為亞洲人量身打造的專業級沙龍髮品起家，延伸至全方位專業美容保養品與保健食品，今年以「CEDAR雪松調沐浴」勇奪亞太BIO健康生技大獎卓越品質獎殊榮。

台北市生物技術服務商業同業公會長期以來致力於提升生物技術產業產業服務，且與新興產業交流，成為生技健康產業與政府單位、國際展覽之間海內外生技媒合平台溝通合作的重要橋梁。

森呼吸生醫高階經理劉宜樺領獎表示，「CEDAR雪松調沐浴」是森挪威推出的第一支沐浴產品，一推出即廣受消費者喜愛，添加珍貴醫美級成分，滿足溫和清潔不乾澀，調配出親膚性極佳的沐浴用品，最適合亞洲人肌膚使用，在未來森挪威依然堅持使用最好的原料帶給消費者最安心的產品，且教導消費者正確的養髮、養護等美容美髮觀念，讓每一位使用者都能創造出屬於自己的美麗。森挪威永遠不變的初衷，是始終堅持研發好產品，提供消費者最安心的選擇。