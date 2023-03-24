神腦生活拚轉型 蝦皮購物神助攻

神腦生活電商通路業務部副總經理林川程肯定蝦皮善用品牌策略銷售，神腦生活成功將產品帶到更多的消費者手中。圖／蝦皮購物提供
神腦生活電商通路業務部副總經理林川程肯定蝦皮善用品牌策略銷售，神腦生活成功將產品帶到更多的消費者手中。圖／蝦皮購物提供

全年造節活動不斷電，單檔業績衝破3億元

面對電商衝擊實體、消費型態轉變，擁有 300 間門市、全台最大行動手持裝置通路商神腦生活國際在 2015 年啟動數位轉型計畫，跨出手機實體通路，走進綜合電商市場，再將銷售觸角伸向資訊家電、生活用品的同時，陸續打造品牌自營購物網站神腦生活、布局各大電商平台，並於 2018 年進駐蝦皮商城設立神腦生活旗艦店。

一開始，沒人想到原本在實體門市賣手機的神腦生活，會移至線上平台賣起電視機和衛生紙，甚至曾有人透過蝦皮購物聊聊功能確認他們是否為真的神腦生活。近年來，神腦生活不斷積極參與蝦皮購物各項活動，加速累積品牌聲量，目前已吸引超過 14 萬名粉絲；加上受惠於疫情紅利，神腦生活線上業績暴風式成長逾 5 倍，更創下單檔賣破 3 億元傲人紀錄！

神腦生活瞄準蝦皮購物年輕客群，吸引九成新客敲開大門

圖／蝦皮購物
圖／蝦皮購物

身為中華電信子公司，神腦生活的門市消費者超過九成是為了買手機、辦理門號的中華電信用戶。跨足線上這一步，除了能夠觸及更多面向的目標客群，還有機會服務到其他電信公司的使用者，為神腦生活爭取更多潛在客群。

神腦生活電商通路業務部林川程副總經理表示，相較於 40 至 55 歲、習慣在實體消費的門市原有客群，蝦皮購物的使用者年齡大多落在 30 歲上下，他們不僅熟悉網路購物，對於新的消費型態接受度也很高，愈來愈多人在網路上看完開箱影片「隔空」體驗後，轉身就上網訂下一支新手機。

從數據看來，蝦皮商城神腦生活的消費者中，有高達九成是第一次接觸的新客，「蝦皮購物替我們創造了很多原先不知道神腦生活，或是知道神腦生活、但沒有在神腦生活買東西的人。」林川程坦言，一剛開始在累積品牌能見度的階段，神腦生活也曾觀望蝦皮購物年輕客群的消費力。隨著時間推進，品牌聲量和消費能量一一爆發，直言消費者下單非常快速，當其他平台還在醞釀活動買氣時，蝦皮購物站上備貨可能早已銷售一空，因此為神腦生活挹注源源不絕的業績成長動能。

積極拓展產品多樣性，打造業績成長新引擎

而品牌轉型的另一關鍵，在於擴充更全方位貼近生活的產品線。考量主力 3C 商品單價高、近年換機周期逐漸拉長，神腦生活在轉型初始就鎖定商品多樣化目標，從手機、遊戲主機延伸向手機配件、遊戲片，甚至跨足資訊家電、生活用品、保健食品，一步步提升商品豐富度。

相比起實體通路，線上客群的面貌多元，對於各類商品接納度更高；加上蝦皮購物包含品牌店家與個人賣家，商品種類應有盡有。對消費者來說，凡是要找任何東西都可以上蝦皮購物，此般購物習慣的養成，順勢打開神腦生活跨品類商品的業績大門，像是在實體門市僅占業績十分之一的家電商品，來到神腦生活蝦皮商城則貢獻出兩成的業績，成為主力商品外的重要成長引擎。

從線下到線上、從賣手機到賣衛生紙，成立超過 40 年的神腦生活以自身優勢出發，整合各方資源，生活品類業績更在一年內攀升約5%至8%的成長幅度，神腦生活透過持續推動產品和通路創新，吸引更多潛客成為如今神腦生活的消費者，此舉更在電商衝擊實體、消費型態轉變的挑戰時刻，帶給神腦生活站得更穩、走得更遠的力量。

造節活動無役不與，龐大流量加乘主力商品催生單檔 3 億業績

圖／蝦皮購物

倚重平台既有的廣大用戶基礎外，神腦生活善用蝦皮購物造節策略的流量號召力。「強大的集客能力對經營商城很重要」，林川程指出，神腦生活的主力 3C 商品較無季節限制，面對蝦皮購物高度集中曝光資源的行銷活動，神腦生活可說是卯足全力、無役不與！

從每個月初的「月月盛典」、「月中狂購節」到月底的「商城狂購節」，再加上「週日商城日」、「超級品牌日」，橫跨每檔活動幾乎都能看見神腦生活的身影，搭配積極推出富競爭力且符合消費者需求的商品，如母親節主打廚房、美容家電等，持續出現與消費者互動；龐大流量與主力商品所發揮的加乘效果，帶動神腦生活曾在單檔活動中寫下超過 3 億元的無敵佳績。

談及容易缺貨的熱門商品如iPhone新機銷售資訊一出，透過品牌推出的「預購」方案參與造節活動，把握優惠加乘放大機會。林川程分享，預購的較長出貨天數，有助品牌跳脫庫存限制影響，吸引願意以較長等待時間換取優惠商品的消費者，精準備貨與銷貨，牢牢把握住每一筆訂單。

配合蝦皮購物推出的會員制度，根據消費金額劃分銅蝦、銀蝦、金蝦、白金蝦等級，給予用戶店家優惠券等利多，強力營造不怕消費者撿便宜的氛圍，提升顧客下單甚至重複購買動機，為品牌打下八成舊客穩定回流的根基。

善用工具掌握站內外流量，「蝦皮 X Meta 廣告」每月帶進百萬業績

圖／蝦皮購物

除了積極參與造節的品牌策略，蝦皮購物提供多元的數位行銷工具更扮演助攻角色；以蝦皮直播為例，2022 年觀看人數年增三成，全年累計 15 億人次觀看直播，足見其受歡迎的程度。神腦生活在超級品牌日搭配蝦皮直播KOL 代播服務主動出擊，利用直播工具即時互動特點，協助消費者更快掌握商品特色，加速站內導流轉單，創造單檔業績至少 20 倍彈跳。

站外則藉由「蝦皮 X Meta 廣告」回導社群強勢人氣，以蝦皮購物的站內受眾資料為基礎，瞄準曾在平台上「買過商品」、「瀏覽過或曾將商品加入購物車」以及「買過類似商品」三大潛力客群投放Mata 或 Instagram 廣告。品牌投入「蝦皮 X Meta 廣告」以來， ROAS（廣告績效）平均高達 300 倍，每個月帶進至少七位數業績外，最高甚至還創下八位數傲人佳績！善用360度零死角的品牌策略銷售功力，神腦生活成功將產品帶到更多的消費者手中。

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文 郭靜芝