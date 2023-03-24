神腦生活拚轉型 蝦皮購物神助攻

全年造節活動不斷電，單檔業績衝破3億元

面對電商衝擊實體、消費型態轉變，擁有 300 間門市、全台最大行動手持裝置通路商神腦生活國際在 2015 年啟動數位轉型計畫，跨出手機實體通路，走進綜合電商市場，再將銷售觸角伸向資訊家電、生活用品的同時，陸續打造品牌自營購物網站神腦生活、布局各大電商平台，並於 2018 年進駐蝦皮商城設立神腦生活旗艦店。

一開始，沒人想到原本在實體門市賣手機的神腦生活，會移至線上平台賣起電視機和衛生紙，甚至曾有人透過蝦皮購物聊聊功能確認他們是否為真的神腦生活。近年來，神腦生活不斷積極參與蝦皮購物各項活動，加速累積品牌聲量，目前已吸引超過 14 萬名粉絲；加上受惠於疫情紅利，神腦生活線上業績暴風式成長逾 5 倍，更創下單檔賣破 3 億元傲人紀錄！

神腦生活瞄準蝦皮購物年輕客群，吸引九成新客敲開大門

圖／蝦皮購物

身為中華電信子公司，神腦生活的門市消費者超過九成是為了買手機、辦理門號的中華電信用戶。跨足線上這一步，除了能夠觸及更多面向的目標客群，還有機會服務到其他電信公司的使用者，為神腦生活爭取更多潛在客群。

神腦生活電商通路業務部林川程副總經理表示，相較於 40 至 55 歲、習慣在實體消費的門市原有客群，蝦皮購物的使用者年齡大多落在 30 歲上下，他們不僅熟悉網路購物，對於新的消費型態接受度也很高，愈來愈多人在網路上看完開箱影片「隔空」體驗後，轉身就上網訂下一支新手機。

從數據看來，蝦皮商城神腦生活的消費者中，有高達九成是第一次接觸的新客，「蝦皮購物替我們創造了很多原先不知道神腦生活，或是知道神腦生活、但沒有在神腦生活買東西的人。」林川程坦言，一剛開始在累積品牌能見度的階段，神腦生活也曾觀望蝦皮購物年輕客群的消費力。隨著時間推進，品牌聲量和消費能量一一爆發，直言消費者下單非常快速，當其他平台還在醞釀活動買氣時，蝦皮購物站上備貨可能早已銷售一空，因此為神腦生活挹注源源不絕的業績成長動能。

積極拓展產品多樣性，打造業績成長新引擎

而品牌轉型的另一關鍵，在於擴充更全方位貼近生活的產品線。考量主力 3C 商品單價高、近年換機周期逐漸拉長，神腦生活在轉型初始就鎖定商品多樣化目標，從手機、遊戲主機延伸向手機配件、遊戲片，甚至跨足資訊家電、生活用品、保健食品，一步步提升商品豐富度。

相比起實體通路，線上客群的面貌多元，對於各類商品接納度更高；加上蝦皮購物包含品牌店家與個人賣家，商品種類應有盡有。對消費者來說，凡是要找任何東西都可以上蝦皮購物，此般購物習慣的養成，順勢打開神腦生活跨品類商品的業績大門，像是在實體門市僅占業績十分之一的家電商品，來到神腦生活蝦皮商城則貢獻出兩成的業績，成為主力商品外的重要成長引擎。

從線下到線上、從賣手機到賣衛生紙，成立超過 40 年的神腦生活以自身優勢出發，整合各方資源，生活品類業績更在一年內攀升約5%至8%的成長幅度，神腦生活透過持續推動產品和通路創新，吸引更多潛客成為如今神腦生活的消費者，此舉更在電商衝擊實體、消費型態轉變的挑戰時刻，帶給神腦生活站得更穩、走得更遠的力量。

造節活動無役不與，龐大流量加乘主力商品催生單檔 3 億業績

圖／蝦皮購物

倚重平台既有的廣大用戶基礎外，神腦生活善用蝦皮購物造節策略的流量號召力。「強大的集客能力對經營商城很重要」，林川程指出，神腦生活的主力 3C 商品較無季節限制，面對蝦皮購物高度集中曝光資源的行銷活動，神腦生活可說是卯足全力、無役不與！

從每個月初的「月月盛典」、「月中狂購節」到月底的「商城狂購節」，再加上「週日商城日」、「超級品牌日」，橫跨每檔活動幾乎都能看見神腦生活的身影，搭配積極推出富競爭力且符合消費者需求的商品，如母親節主打廚房、美容家電等，持續出現與消費者互動；龐大流量與主力商品所發揮的加乘效果，帶動神腦生活曾在單檔活動中寫下超過 3 億元的無敵佳績。

談及容易缺貨的熱門商品如iPhone新機銷售資訊一出，透過品牌推出的「預購」方案參與造節活動，把握優惠加乘放大機會。林川程分享，預購的較長出貨天數，有助品牌跳脫庫存限制影響，吸引願意以較長等待時間換取優惠商品的消費者，精準備貨與銷貨，牢牢把握住每一筆訂單。

配合蝦皮購物推出的會員制度，根據消費金額劃分銅蝦、銀蝦、金蝦、白金蝦等級，給予用戶店家優惠券等利多，強力營造不怕消費者撿便宜的氛圍，提升顧客下單甚至重複購買動機，為品牌打下八成舊客穩定回流的根基。

善用工具掌握站內外流量，「蝦皮 X Meta 廣告」每月帶進百萬業績

圖／蝦皮購物

除了積極參與造節的品牌策略，蝦皮購物提供多元的數位行銷工具更扮演助攻角色；以蝦皮直播為例，2022 年觀看人數年增三成，全年累計 15 億人次觀看直播，足見其受歡迎的程度。神腦生活在超級品牌日搭配蝦皮直播KOL 代播服務主動出擊，利用直播工具即時互動特點，協助消費者更快掌握商品特色，加速站內導流轉單，創造單檔業績至少 20 倍彈跳。

站外則藉由「蝦皮 X Meta 廣告」回導社群強勢人氣，以蝦皮購物的站內受眾資料為基礎，瞄準曾在平台上「買過商品」、「瀏覽過或曾將商品加入購物車」以及「買過類似商品」三大潛力客群投放Mata 或 Instagram 廣告。品牌投入「蝦皮 X Meta 廣告」以來， ROAS（廣告績效）平均高達 300 倍，每個月帶進至少七位數業績外，最高甚至還創下八位數傲人佳績！善用360度零死角的品牌策略銷售功力，神腦生活成功將產品帶到更多的消費者手中。

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