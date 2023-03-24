麗寶賽車場自駕車體驗VOLVO全新電車奔馳國際級G2賽道

麗寶國際賽車場開放G2賽道自駕車體驗活動，於4月2、3、21、22日共四個場次每場五個時段，當起一日賽車手，一圓賽車夢。自駕體驗是開著自己的愛車，奔馳在全台唯一FIA認證國際級G2賽道，享受速度帶來的快感。

麗寶國際賽車場開放G2賽道自駕車體驗活動一日賽車手。

圖／麗寶樂園渡假區提供

麗寶國際賽車場4月份自駕車體驗活動與VOLVO汽車合作，由擁有強勁 455hp/72.3kgm最大動力的Volvo V60 Recharge雙能電動車擔任Safety Car帶領自駕活動的車友們一同開上賽道，體驗極速飛馳的刺激與心跳加速的快感。另外VOLVO車主限定，報名4月份自駕車場次享有優惠價3,700元，還有機會參加專屬的試乘活動，由專業賽車手駕駛Volvo XC40 Recharge，帶你跑在最大高低差達5層樓高的麗寶國際賽車場G2賽道上，以賽車手的視角解鎖人生新成就。

自駕車體驗包含行前課程、自駕體驗、證書頒發、龍門拍照等。

圖／麗寶樂園渡假區提供

麗寶自駕車體驗專案，超低門檻就能解鎖賽車夢！套裝行程快閃優惠價3,999元起(原價6,999元)，內含自駕體驗行程、教育訓練、體驗證書、龍門拍照留影、車手御用有氧飲品、麗寶國際賽車場周邊商品及駕駛本人保險等豐富的商品內容。4月專屬限定場次，除了有VOLVO全新電車在現場擔任Safety Car、試乘車、全新車款展示外，麗寶國際賽車場更推出G2賽道自駕車體驗「三次卡」官網限量商品，內含三次的自駕車體驗套裝，以超高CP值的限量優惠價格，回饋給喜愛自駕體驗的老朋友及車迷們。快開著你的愛車，握起方向盤、踩著油門踏板、伴隨血脈噴張的引擎聲浪，背起裝滿熱血夢想的背包到麗寶國際賽車場來趟瘋狂的賽道之旅。

全台唯一的麗寶賽車主題旅店，現推出連假官網限定專案。

圖／麗寶樂園渡假區提供

連假刺激玩不過癮；要住的舒適且省荷包，才能享受身心靈都放鬆的渡假感，緊鄰麗寶國際G2賽道旁，是全台唯一的麗寶賽車主題旅店，現推出連假官網限定專案4月1至4日，兩天一夜，只要4,099元起，平均每人每晚只要2,050元起超殺快閃價，好康優惠不等人，快手刀下訂才是王道！連假就來麗寶國際賽車場，享受速度帶來的刺激感還有被賽車馳騁的引擎聲浪 Morning Call的獨家晨喚體驗吧！

麗寶樂園渡假區官網：http://www.lihpaoresort.com。

VOLVO自駕車請洽活動專頁：https://accu-url.me/4uy8et。