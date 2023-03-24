歡慶酩悅香檳280週年重新演繹新藝術派畫家慕夏1899年畫作限量版禮盒向歷史致敬

承襲經典，體現卓越不凡的法國「酩悅香檳」歡慶280週年里程碑，為歡慶歷史性的一刻，展現酩悅香檳始終信仰的前衛精神。特別以新藝術運動先驅阿爾豐斯．慕夏(Alphonse Mucha)的原創作品為靈感，全球同步推出質感限量慕夏名作外盒。以非凡卓越的禮讚與對自然的歌頌，向新藝術運動致敬，體現法式自由奔放生活藝術。

業者表示，近三世紀以來，歡慶場合隨處可見「酩悅香檳」身影，從龐巴杜夫人的餐桌至聞名世界的紅磨坊，再到紐約54夜總會；亦或是從全球大滿貫賽事到皇家賽馬日，酩悅香檳始終秉持風華耀眼的美學與對自然的體現，展現極致優雅與魅力。法國酩悅香檳以對永恆藝術及自然的頌讚，為周年慶典寫下註解。「酩悅香檳慕夏限量版禮盒」的金屬外盒，讓人憶起1899年酩悅香檳與慕夏經典的一系列形象海報，自然豐饒與四季遞嬗為慕夏作品一貫重點，畫作中女神身披唯美華服，手捧豐收葡萄，象徵大自然的慷慨禮讚。以自然的畫風與線條、暖調色彩和無侷限的自由稱著，傳遞法式生活享樂（Joie de vivre），呼應酩悅香檳的葡萄藤蔓和多樣化的餐點搭配，從果物豐收到到節日慶典，為慷慨的風土歡欣鼓舞，同時於全球限定發行限量禮盒，如同寄出酩悅香檳280週年慶祝的邀請，與世界共享喜悅。

「酩悅香檳慕夏限量版禮盒」即日起於全省指定葡萄酒及菸酒專賣店限量銷售。建議售價NT$ 2,200。業者提供

身為新藝術運動領導者，慕夏的作品兼具優雅、自然與摩登風格，也是最早與酩悅香檳合作的藝術家之一。他的願景充分體現酩悅香檳的法式生活藝術。被譽為時代先驅的慕夏，更是戲劇海報畫家始祖，不僅如此，慕夏更將才華發揮於珠寶、包裝設計、室內設計、攝影及雕塑，在每個領域佔有一席之地，證明了藝術是集合體，展現他多才多藝的作品，至今依然廣受喜愛，屹立不搖傳承藝術之永恆。

20世紀之交，美好時代標誌著新文明的曙光，滲透了當時的文化和藝術圈，成就新藝術風格的優雅。而慕夏則猶如領航的燈塔，以巴黎藝術熱潮為底蘊的他，啟發了擁有酩悅香檳酒莊的Gaston和Raoul Chandon de Briailles兩兄弟，進而委託慕夏以品牌香檳及當地自然風光為題，為酩悅香檳酒莊創作海報。永恆的藝術恰如酩悅香檳的經典不朽，幾世紀以來，人們歡慶之處，必有香檳繽紛動人的氣泡相伴。慕夏兼容並蓄且不畏時光考驗的藝術，成為時代先驅。設計多以大幅海報形式展示於公共場域，如同酩悅香檳熱情而真摯，慕夏曾說「我很開心能參與一項為大眾敞開的藝術計畫。」時至今日依然呼應著世上最受歡迎的法國酩悅香檳。

詳情請見酩悅香檳粉絲專頁 https://www.facebook.com/MoetTaiwan

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