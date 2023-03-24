易飛網線上春季旅展 超值包7天限購開搶

旅遊電商易飛網宣布將推出「春季線上旅展」，由「加1元多1人」7天限時搶購活動打頭陣，於明(3/25)上午正式鳴槍開跑，針對九州機票及團體行程祭出特惠促銷，搶購成功兩人成行，即可以每人4,500元的價格獲得「日本九州機票超值包」，內含來回機票、機捷票券及上網SIM卡等，另外，搶得團體旅遊也能以每人10,000元起的價格參加4日或5日的九州團體旅遊，最快4月就能出發，活動限時限量，報名至滿團為止。

易飛網董事長周昀生表示，九州佐賀為易飛網部署的重點城市之一，從台灣直飛只需2.5小時，由佐賀機場搭乘巴士或利木津計程車即可輕鬆前往市區，看準其位於北九州地區中心，北鄰福岡、西鄰長崎、南鄰熊本、東鄰大分，而九州的鐵路交通相當便利，由佐賀至鄰近縣市車程僅需30分鐘至1.5小時不等，旅人不論搭乘鐵路、巴士或自駕遊都非常適合，此外，台北至佐賀航線較台北至九州地區其他航線的票價相對便宜，整體旅遊CP值高，有別於日本一線城市的熱鬧與繁華，故佐賀獨有的純樸魅力值得國人前往深度旅遊體驗。

湯布院藝術小鎮充滿童趣，搶購易飛網「日本九州機票超值包」8,999元，加1元多1人，享來回機票、機捷票券及上網SIM卡等好禮。圖／易飛網提供

易飛網「春季線上旅展」自3月25日至4月17日展出，特別攜手日本九州旅遊單位，祭出首波強檔特惠「加1元多1人」搶購活動，「日本九州機票超值包」8,999元，內有「台北-佐賀」來回機票，含20公斤行李及機上餐、桃園機場捷運票券、日本上網SIM卡、九州永旺AEON及唐吉軻德折價券，只要加1元便兩人成行，相當於每人只要4,500元即可獲得「日本九州機票超值包」，限定4月9日、4月27日、4月30日及5月4日出發；團體旅遊「漫遊日本九州4日」19,999元、「漫遊日本九州5日」20,999元兩種行程，同樣加1元兩人成行，換算每人只要10,000元起就能暢遊佐賀，限定4月9日、4月13日、4月16日及4月20日出發。前述商品皆為未稅價，活動自3月25日上午10時整於易飛網官網「春季旅展搶購」活動頁面準時開搶，至3月31日截止。

搶購易飛網「漫遊日本九州」團體旅遊，平均每人10,000元起，登長崎稻佐山頂展望台賞百萬夜景。圖／易飛網提供

佐賀團體行程「漫遊日本九州4日/5日」帶旅人漫遊童話小鎮湯布院，寧靜、優雅又夢幻，體驗「九州威尼斯」柳川浪漫遊船，聽船夫歌唱民謠賞自然風光，散步太宰府天滿宮，遊覽逾千年歷史、集結學問、文化及藝術的神社，逛九州最大鳥栖OUTLET血拼、品嚐柳川特產鰻魚定食，晚上到長崎稻佐山賞「世界、日本三大夜景」，入住長崎溫泉飯店泡湯放鬆，享受療癒的美肌體驗。

易飛網佐賀機加酒自由行，限定出發日破盤價只要8,888元，免搶購直接享優惠，特別推薦品嚐柳川特產鰻魚定食。圖／易飛網提供

易飛網補充，另有不需搶購、直接享優惠的佐賀行程，包含「One night in佐賀」機票+1晚住宿，指定出發日破盤價只要8,888元，「尋找佐賀」機加酒系列自由行第二人則享2,000元折扣優惠。易飛網春季線上旅展「加1元多1人」搶購活動將自3月25日上午10點整於易飛網官網開搶，並於3月31日截止，活動頁面請至https://event.ezfly.com/tw/FlashSale，或洽易飛網客服專線(02)7725-0800轉6。