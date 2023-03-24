周芷羿創作個展將於宜蘭羅東森之藝廊展出

抽象畫新銳藝術家周芷羿，將於2023年4月1日至4月30日在宜蘭羅東「森之藝廊」舉辦「生活的姿態Frame of Mine 周芷羿創作個展」，歡迎對藝術有興趣的民眾屆時前往參觀，現場親自體會抽象畫作的藝術氛圍。

作為一名自學的藝術創作者，周芷羿藉由創作傳達生活中遇到的困境、挫折、想法與感動，透過創作摸索人生的追求與生活的姿態。周芷羿表示，在台灣，抽象畫非主流繪畫風格，但對他來說抽象畫能藉由主觀的顏色與形狀傳達藝術家的情感，可以藉由抽象畫抒發自己的壓力並表達對困境的想法，比較像是追求內在心理的表現。

宜蘭羅東「森之藝廊」是「生活的姿態Frame of Mine周芷羿創作個展」的第二站，與第一站不同的是，這場展出的畫作Dryness Series中「乾涸的焦土」靈感來自於自身行進於山林間的經驗，其中顛簸起伏的路途彷彿人生際遇中遭遇的各種困難，將其中的感受置入於畫中。

「生活的姿態Frame of Mine 周芷羿創作個展」資訊

創作者IG:ccyartwork

個人官網:ccyartwork.com

展覽地點:森之藝廊／宜蘭縣羅東鎮東南路173號

展覽時間:2023/4/1至2023/4/30週一至週六13：00pm-18：00pm

開幕茶會:2023/4/8週六14：00pm