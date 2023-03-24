韓系醫美逆風成長 先醫再美引領新時代

以正統韓系風格為主的「恆.美學診所」於3 月 22 日在台北晶華酒店盛大舉行中山診所開幕記者會。恆美學診所創始於 2022 年 5 月,首館位於台北捷運小巨蛋站旁,因院風以「先醫再美」、「去留美學」為治療的初衷,用健康的方式,「秉持高度專業與自覺,良善正確的醫療價值觀,建立與患者之間的雙向信任。」,這樣新時代的醫美觀念,使關心自己健康美麗的民眾印象深刻,知名度迅速攀升。為提升新醫學美容服務的覆蓋率並維持優良舒適的醫療空間,讓愛美的朋友都能享有安全、專業的醫療服務,在今年三月插旗台北中山區設立恆美學中山診所,更邀請到新一代國民姊夫

「具俊曄」擔任品牌代言人。



恆美學之品牌「恆」字,意代表恆心、恆久、初衷,這與面對愛情及友情堅持出

了名的姊夫具俊曄 Dj Koo 非常相合,代言人具俊曄表示:當我接觸到恆美學,與院長

接洽的過程中,感受到他說儘管是逆風,也不願做該時代的複製人,堅決對的事持之

以恆的理念很好,就決定要跟品牌合作,順利接下代言。面對時代變遷,醫美的經營

模式、產業生態、民眾認知不斷變化,恆美學逆風式的經營,突顯品牌風格,鄒承軒

院長表示:愛美的民眾應該要知道,每一個人都是獨一無二的,自己的肌膚紋理、體

態管理、生活作息都不一樣,針對保養困擾,真的不該只是接受或指定某個「單」項

療程、儀器,複製他人的選項,醫美的第一步應該先尋求醫師諮詢,讓醫師了解您

後,給予屬於您的客製化的療程建議,延續屬於自己的健康美麗。

恆美學 專業的醫療服務,在今年三月插旗台北中山區設立恆美學中山診所,更邀請到新一代國民姊夫

「具俊曄」擔任品牌代言人。 業者/提供



中山診所也別具特色,除了裝潢採木森系相當有質感外,更請到機智派的張元鳳

醫師擔任院長,擁有近 10 年的醫美經歷,主打「精確評估、溫暖親和」。張元鳳醫師

發現近幾年男性越來越在乎自身健康、比起女性更為勤勞保養的趨勢,看好男性醫美

保養市場,中山二館設置「男性每週專屬保養日」,規劃男性舒適不尷尬的空間,設計

完善順暢的療程流程,提供男性追求健康完美。

最後,面對時代變遷,醫美的經營模式、產業生態、民眾認知也不斷變化,恆美

學呼籲大家不能再只有知道或指定某個「單」項療程、儀器,愛美的民眾應該要知

道,每一個人都是獨一無二的,自己的肌膚紋理、體態管理、生活作息都不一樣,針

對保養困擾,都應該先尋求醫師諮詢,讓醫師了解您後,給予屬於您的客製化的療程

建議,延續屬於自己的健康美麗。