高雄洲際酒店真摯待客連獲國際巨星青睞

高雄洲際酒店以創新的智慧型奢華酒店為定位，整合知名的洲際特色禮賓Brilliant Concierge為貴賓提供客製化旅宿服務，開幕一年半，不僅陸續於奢華精品、智能創新、設計藝術、永續發展各界領域榮獲超過15座海內外獎項肯定，如世界奢華旅宿大獎(World Luxury Hotel Awards)、謬思酒店大獎(MUSE Hotel Awards)的世界奢華精品酒店全球首獎、永續環保建築設計白金獎，以及高級俊宏全球酒店大獎(Haute Grandeur Global Hotel Awards)的亞洲最佳精品酒店大獎等。今(2023)年起，更迎來國際巨星團體如新好男孩(Backstreet Boys)、西城男孩(Westlife)、Blackpink於演唱會期間入住，高雄洲際酒店亦秉承洲際酒店集團品牌的真摯待客之道精神，打動巨星接連於社群軟體貼文，分享入住期間的迎賓亮點，為高雄旅宿體驗立下全新指標。

Blackpink於演唱會期間入住 高雄洲際酒店。業者/提供

高雄洲際酒店自2021年年底開幕以來，接待過無數明星藝人及知名網紅，包括吳怡霈、梁靜茹、Ella陳嘉樺、郭書瑤、王思佳、吳鳳等，防疫解封後首度迎來海外巨星，酒店別出心裁做足準備，期待貴賓訪台期間，不只感受南台灣熱情好客的精神，更透過洲際酒店集團的貼心細膩服務留下美好回憶。洲際酒店集團台灣區域總經理羅嘉麒(Robbert Manussen)指出，「奢華體驗的核心即在於，將每位貴賓不同的喜好和習慣，巧妙融入旅宿空間的軟、硬體中，提供恰到好處的服務。」除了象徵智慧新奢華的客房設備，高雄洲際酒店西點主廚陳一輝(Marvin Chen)亦率領廚藝團隊發揮創意，依照名人貴賓的飲食習慣獻上當季鮮果總匯、客製化迎賓西點盤和個人化點心飾物、依主題活動或紀念日等繪製迎賓畫盤等。酒店房務團隊為不同的名人貴賓，依個人喜好色調和花材設計客房花藝佈置，安排專屬禮品如客製化繡樣浴袍、玩偶等，以及客務團隊貼心的手繪迎賓卡片等，跨部門合作在每一個細節打造洲際專屬的難忘回憶。

日前超人氣南韓女團Blackpink於旅宿高雄洲際酒店期間，在社群限時動態貼出的荷蘭Bon Ton Toys × miffy專屬迎賓小禮意外吸引高度詢問，高雄洲際酒店為回饋支持粉絲，釋出限時限量的升級版miffy主題住房「星光禮遇」專案，即日起接受預訂至2023年4月9日止，訂房即享Bon Ton Toys × miffy一只(共九色，恕不挑色)搭配限量專屬客製化米飛兔圍巾與洲際酒店logo別針各一式、迎賓西點盤、迷你乾燥花束，專案另享價值1,500元餐飲折抵，適用SEEDS大地全日餐廳、Delicatesse烘焙坊及客房內餐飲服務。專案可入住期間自2023年3月28日起至2023年6月9日止，房型適用豪華雅緻房雙床高樓層及雙中床、開放式港灣海景套房、開放式雙床套房，豪華雅緻房雙床高樓層房價自8,000元起、開放式套房房價自12,000元起，依官網浮動房價為準。「星光禮遇」住房專案含米飛兔圍巾繡字客製化服務。

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