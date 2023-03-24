台酒「以酒入菜」再出擊! 聯名「全家」打造8款獨家酒香鮮食開醺上市

邁入122年里程碑的臺灣菸酒公司，繼年初首度與全家便利商店合作推出「花雕雞湯麵」、「OMAR威士忌巧克力塔」2款聯名鮮食，引發「酒香鮮食」話題熱潮後，即日起乘勝追擊再推出「花雕豉汁豬煲仔飯」、「花雕雞絲涼麵」、「蘭姆葡萄起酥三明治」與「白蘭地蘭姆葡萄軟法」等8款私房美食，以花雕酒與白蘭地等獨門酒品共同譜寫中西鮮食八重奏。

業者表示，台酒自原物料生產、加工程序到成品，皆經過第三方檢驗合格方可上市；「全家」則連續四年推動減少食品添加物Clean Label潔淨標章行動，讓消費者吃得更安心，此次雙方再次攜手合作聯名鮮食，除了創造「以酒入菜」的差異化鮮食外，也響應Clean Label潔淨標章行動，以簡單配方、少添加食品添加物、透明生產資訊，提供消費者安心、美味的餐食選擇。

全家便利商店開賣8款台酒聯名鮮食商品，「花雕豉汁豬煲仔飯」售價89元、「花雕雞絲涼麵」售價75元、「桂花油醋雞肉沙拉」售價79元、「蘭姆葡萄起酥三明治」售價45元、「白蘭地葡萄餅乾三明治」售價45元、「白蘭地檸檬蛋糕」售價32元、「白蘭地蘭姆葡萄軟法」售價35元、「紹興夯腸」每支售價38元。業者提供

台酒與全家便利商店的第二波聯名合作，從正餐到點心訴求獨家酒香美味，主食「花雕豉汁豬煲仔飯」使用花雕酒搭配台灣國產豬肉，搭配鹹香鍋巴復刻港式道地美食；輕食「花雕雞絲涼麵」以白細麵沾附醇厚酒香醬汁，難忘滋味再造經典、「桂花油醋雞肉沙拉」清爽口感取勝；甜點「蘭姆葡萄起酥三明治」以酒香奶油餡搭配起酥脆皮創造層次風味、「白蘭地葡萄餅乾三明治」引進日本熱銷商品，輔以酒漬葡萄乾打造話題新品、「白蘭地檸檬蛋糕」清新酸甜最適下午茶；麵包「白蘭地蘭姆葡萄軟法」融合白蘭地與蘭姆酒香氣；鹹食「紹興夯腸」以台酒明星商品紹興香腸為發想，酒香熟成入味，全新彈牙口感，在便利商店也能品嘗現烤Juicy風味。

台酒:https://eshop.ttl.com.tw/inform_detail.aspx?id=430

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