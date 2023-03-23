避免重金屬殘留風險 攝取Omega-3的安心選擇

許多忙碌的現代人因為飲食不均衡、睡眠不足而影響身體機能，想要維持良好健康狀況，可以攝取Omega-3脂肪酸的營養食品來維持體內代謝，但市面上的Omega-3營養品有上百種，最常聽到的Omega-3營養品除了魚油之外，還有近年很夯的磷蝦油，兩者都蘊含豐富的EPA和DHA，應該要如何選擇呢？營養師劉怡里建議民眾選購時，除了比較營養成分表中的Omega-3含量之外，也可以從海洋生態的角度去思考。

在海洋食物鏈中越高級的消費者 重金屬殘留風險越高

魚類和磷蝦皆來自大海，但在海洋食物鏈中卻扮演著不同的角色，魚類在海洋食物鏈中屬於較高級的消費者，磷蝦則是最底層的小型甲殼類生物，在海洋食物鏈中越高級的消費者，重金屬污染物越高，如汞、鉛、砷等皆會危害人體健康的毒性物質。因此選擇磷蝦油較能避免重金屬殘留的風險，若是南極深海的磷蝦，則能攝取到天然純淨的營養，因為地理位置偏遠的南極海域，被認為是全球純淨的海洋之一。

支持永續海洋生態產品 維持源源不絕的健康

隨著各國漁業迅速發展，過度捕撈已成為全球關注的議題。為了避免海洋資源耗竭，全球最大保育團體WWF於1997年成立國際性非營利組織機構MSC海洋管理委員會(Marine Stewardship Council)，以維護全球海洋生態系統健康資源為目標，設定漁獲量配額限制及友善海洋環境的捕撈方式等原則，獲得MSC標章的食品，即為實踐海洋永續理念的認證，也是民眾選購Omega-3營養品的重要指標。

在美國擁有85年歷史的知名保健大廠Schiff，嚴格遵循MSC海洋管理委員會規範，去年推出「MegaRed精萃磷蝦油Omega-3軟膠囊」引進台灣知名大賣場，一上市即造成搶購熱潮，100％來自南極海域的深海磷蝦，每顆軟膠囊中含有750mg的磷蝦油，每天攝取一顆打造好氣色。

MegaRed磷蝦油在知名賣場一上市，即造成搶購熱潮。圖／利潔時台灣分公司提供

親水親油磷脂質好吸收 多重益處

磷蝦油屬於親水親油的磷脂質形式，讓Omega-3不需經過額外轉化即可被吸收，相較於魚油不親水形式，是幫助吸收的好選擇；磷蝦油可以幫助新陳代謝外，其中DHA也能幫助維持思緒清晰，此外還含有天然蝦紅素，能調整體質，還能穩定DHA和EPA狀態。想要維持好氣色的粉領族、較少運動的銀髮族、長時間盯著螢幕的低頭族等，皆很適合食用「MegaRed精萃磷蝦油Omega-3軟膠囊」。

消費者於3月20日起至30日，可在知名賣場限時折價200元，產品或販售通路相關問題可洽詢Schiff台灣客服專線詢：(02)2768-0669。