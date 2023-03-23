高雄橋頭糖廠九重葛花海宛如彩色童話

橋頭糖廠九重葛花海爆炸盛開，繽紛花景藝術宛如彩色童話，近日，橋頭糖廠爆紅的九重葛花海，吸引了相當多花迷們前往賞花，在如此美麗花海中漫步、探險、拍照、欣賞及穿梭，相當愜意。

橋頭糖廠九重葛花海位於鐵園迷城中。圖／台糖公司高雄區處提供

橋頭糖廠九重葛花海位於鐵園迷城中，糖廠員工運用巧思本循環利用精神，將舊有工廠或運輸之鐵件組裝圍繞於九重葛花周圍，彷彿形成一座一座大花瓶，搭配著匠心獨具的鐵件藝術品和繁花似錦的葛蔓與湛藍的天空，恍若置身於彩色童話夢境。橋頭糖廠配合本次九重葛花季，在花海旁特別設立快閃(傘)冰店，滿足花迷賞花又吃冰的樂趣(花與冰的相遇)，花迷們歡樂笑容與讚嘆之聲，交織於花海中形成一幅美麗畫面。

社宅事務所。圖／台糖公司高雄區處提供



社宅事務所配合高雄市立歷史博物館展覽山本悌二郎奠基的糖業新時代。

圖／台糖公司高雄區處提供

最近來訪橋頭糖廠更值得一提的是，社宅事務所配合高雄市立歷史博物館展覽山本悌二郎奠基的糖業新時代，介紹山本先生對糖業文化的卓越貢獻、山本先生如何開創台灣工業化基石及黃土水先生一生作品與製作山本先生銅像的機緣，皆在展覽中得以知曉，而社宅事務所玄關處，也展示了由高雄市立美術館翻製的山本先生銅像，讓更多人知道這一段台日之間百年文化歷史，此特展展覽至112年6月30日（開放時間：上午9時至下午16時30分，週一休館）。接著，在社宅事務所一旁可以看到橋頭糖廠附近人民的生活信仰＂黑銅聖觀音菩薩＂，台糖公司高雄區處於聖觀音120周年紀念時，完成修復斑駁的銅像，重新恢復往年莊嚴肅穆神情。

黑銅聖觀音菩薩。圖／台糖公司高雄區處提供

接下來必去之處是橋頭糖廠展售中心（冰店），裡頭販售各式各樣不同口味的古早味冰棒，供民眾選擇；以及在牛奶或酵母冰淇淋上，淋上當天特製紅豆，飽滿甜蜜的紅豆加上醇香牛奶冰淇淋，在炎炎夏日之中盡情享受這份涼爽快感！有吃有玩，把握花期，橋頭糖廠近期值得安排一日遊景點，還在等什麼快來探訪吧！