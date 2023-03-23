日本暢銷動畫《新世紀福音戰士》推出發光造型悠遊卡

開春以來，日本動畫電影在台灣電影票房成績亮眼，除了《灌籃高手》、《鈴芽之旅》，以及歷經15年迎接大完結的《新世紀福音戰士新劇場版：終》，在全球突破百億票房佳績，趁此熱潮，FIRM 369也宣布推出首款會發光的初號機立體造型悠遊卡，並於Be Come True平台開放限時預購。

發光的初號機悠遊卡，Be Come True平台3/28預購。圖／Be Come True提供

《新世紀福音戰士EVANGELION》（下述簡稱EVA）出自傳奇動畫大師庵野秀明之手，自1995問世，宏偉的世界觀、細膩的角色刻畫、深奧的劇情讓粉絲深深愛上「EVA」的魅力。以TV版劇情為基礎，再發展新版長篇動畫電影「新世紀福音戰士新劇場版」四部曲叫好又叫座，完結篇「新世紀福音戰士新劇場版：終」為橫跨20餘載的神作畫下完美句點，創下650萬觀看人次紀錄。

「新世紀福音戰士」在國際動畫界影響力深遠，更被票選為「20世紀最偉大的日本動畫」之一，更獲得日本電影學院最佳動畫片獎。「終」劇場版完結後，在動漫圈引發「EVA效應」，網友討論熱度爆棚，許多影迷表達依依不捨，也期待導演庵野秀明能夠持續為影迷帶來更多精采的作品。

新世紀福音戰士」被票選為「20世紀最偉大的日本動畫」之一。圖／Be Come True提供

為影迷延續「EVA」帶來的感動，除了4月即將展出的「新世紀福音戰士展 VISUAL WORKS」展覽，除此之外，FIRM 369宣布取得日本Khara正式授權，由Be Come True平台即將在3月28日中午12點開放台灣首款初號機立體造型悠遊卡預購，喜歡新世紀福音戰士的影迷敬請關注相關訊息，不容錯過。連結：https://shopbecometrue.tw/VJIbs