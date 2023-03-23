永心鳳茶奶茶專門所《春心花開》全新春季菜單上市

知名精緻台式餐飲品牌永心鳳茶旗下餐廳—永心鳳茶奶茶專門所，今年三月屆滿兩歲。在這特別的月份，奶茶所重磅推出強檔菜單，要以嶄新的面貌迎接春天。位於微風南山艾妥列二樓，永心鳳茶奶茶專門所以鍋煮奶茶、獨家茶系甜點、南台灣口味料理等餐點深受廣泛族群喜愛。在春分之際，奶茶所研發了全新的主廚特製餐食、甜點與飲品，並邀請知名插畫家與花藝師在店內展出。以《春心花開》主題拉開序幕，從餐點到空間要讓每個人感受到和煦的春風氣息。

Beryl Wu 的畫作讓永心鳳茶奶茶專門空間更加活潑。圖/業者提供

春神的菜單：充滿驚喜的台味新選擇

奶茶專門所隆重推出六款新主餐，承襲台菜手法變化出新鮮多樣的全新樣貌。其中，櫻桃鴨胸肉燥飯與虱目魚海味炊飯，延續南部小吃風格並賦予精緻質感；香根辣炒牛肉飯保留台式熱炒奔放的香氣，牛小排份量十足；香蔥雞排丼飯結合日式概念，厚切雞排外皮酥脆肉質鮮嫩，滿足想大口吃肉的快感；鮮蝦客家炒粄條融合客家麵食，與油蔥酥拌炒搭配新鮮的蝦，讓人意猶未盡。

Beryl Wu 畫作為奶茶所帶來春天的氣息。圖/業者提供

茶系甜點與飲品，每口都充滿春天氣息

甜點飲品向來是奶茶所的人氣王！永心鳳茶奶茶專門針對這次企劃推出了三款飲料：蜜香紅茶奶蓋與紅玉麵茶奶蓋，綿滑的奶蓋和手工鮮奶油讓茶奶口感更平衡，而翠峰烏龍奶茶則是茶感濃郁，散發著優雅清香。本季甜點全新力作- 梨山奶酪捲與梨山烏龍千層，甜而不膩的生乳餡與茶在口中完美融合；黑糖鐵觀音千層是之前節慶限定熱賣口味，現在平日來奶茶所也吃得到！