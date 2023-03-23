書畫家王貞懿與百年老宅 共創樂山水

日式老屋「樂埔町」五感體驗藝術與美食

唐朝詩人王維《終南別業》裡「行到水窮處，坐看雲起時」的詩句最能體現時藝多媒體三年前寫照。因COVID-19疫情讓所有策展按下暫停鍵，人出不去也進不來之際，策劃「大稻埕貨櫃碼頭」，把15國異國料理搬進淡水河邊，意外成為遊客打卡景點，也讓時藝多媒體從此跨足料理藝術，推動老屋結合餐廳經營，賦能本土食材，進而推動地方創生計畫。

繼新竹132糧倉推出「居心流─蔡育田個展」後，2023 年開春，時藝多媒體在台北百年老屋-樂町邀請台灣現代書法家王貞懿展出，王貞懿以「樂山水」為題，與樂埔町主廚蔡昀諺聯手透過水墨元素演繹春季山水，共構書畫與料理的創作。

前菜「白蘆筍、青花椰菜泥、鯷魚麵包粉」口感清爽帶有一絲鹹香滋味。圖／時藝多媒體提供 時藝多媒體擅長將百年老屋結合美食料理，讓用餐如同沉浸在藝術空間裡。圖／時藝多媒體提供

「魚戲春日墨竹間」–馬頭魚和透抽慕斯悠游在龍眼木煙燻奶醬中。圖／時藝多媒體提供

王貞懿說，「樂山水」這個主題取自於論語「仁者樂山、智者樂水」，以山、水為主題，剛好呼應樂埔町這棟前身為錦町日式宿舍的百年日式建築。王貞懿依建築元素，特別為這個空間量身創作，運用大量水墨暈染及顏料特殊流動方式，將山水元素延伸帶進書畫、餐盤裡。

王貞懿了解每道料理的特色後，為樂埔町繪製手工器皿。圖／時藝多媒體提供

說到餐盤，王貞懿特別與主廚蔡昀諺合作，了解每道料理的特色後，將書畫、料理、陶瓷工藝三者結合，邀請鶯歌陶瓷品牌「陶聚」為樂埔町訂製手工器皿。王貞懿分享，在創作過程中，她時常獨自在樂埔町感受老屋空間獨特的氛圍。於是，在「樂山水」個展作品裡，她引用許多中國古典文學作品中關於「山」、「水」的經典名句。

從王貞懿作品，觀者可以感受到她的畫法渾厚有力，尤其在古樸日式建築裡融合江戶時期的勘亭流，讓樂埔町特有的禪風氛圍更加襯托出王貞懿書法作品的風格，具古典涵養又創新思惟。

展覽主題：王貞懿－「樂山水」現代畫法藝術展

展出時間：2023/3/10~5/30

地點：樂埔町（106台北市大安區杭州南路二段67號）

電話：02-2395-1689