春河劇團新劇 叫我林彩香 臺中歌劇院 4/29首演

在萬千觀眾期待下，春河劇團即將在4/29台中歌劇院推出《叫我林彩香！》(《我的婆婆怎麼那麼可愛》前傳)首演。

《叫我林彩香！》是公視劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》的前傳，故事描述的是婆婆林彩香的少女時代，並從她的家庭開始講述，她在成為婆婆之前，究竟經歷過哪些風風雨雨呢？



乘坐時空飛船回到過去 回到充滿美好幻夢的一九七零

故事的時空背景設計在台灣的1970年代，帶著觀眾們回到這個所有的自由、幻想、美好的理想美好追求所發生的年代，當時的時代氛圍就像是一匹即將回歸野外的脫韁之馬，在逐漸踏出牢獄前，帶些躊躇、焦慮，但同時又期待著能發生一些什麼改變。

在這樣的背景下，林彩香在遭遇了傳統價值捆縛同時，卻因為存在著一顆叛逆、崇尚自由的心，而必然地面臨許多艱困的抉擇，以及在做這些選擇時被迫得犧牲的事物。

當然，故事的核心並不只是林彩香本人，在當時幾乎所有的女性，都得面對這些難題，關於為什麼選擇家庭？家庭對於我來說意義又是什麼？而面對這些難題，做了選擇的勇敢女性們，其實每一位都會是劇中的主角—林彩香。



《叫我林彩香！》突破主流框架囚限 以女性視角來詮釋歷史

春河劇團團長郎祖筠表示，創團初衷之一，便是希望打造一個能以女性為主的創作、展演舞台，為了能破除女性僅能作為陪襯的既定印象，春河不斷嘗試以不同角度的創作，來豐富並多元化這個社會的價值觀認同，並期許每個人都能在戲中找到一個屬於自己的聲音。

而《叫我林彩香！》也是定基於此所完成的。一齣以女性視角剖析傳統台灣家庭、社會的主題劇本，在其中，除了可以看到當時代人們對於女性角色的刻板印象外，也可以一窺台灣是時的時代樣貌，在當時的大家族裡頭，婆婆是如何咄咄逼人、母親一個女人如何隻身照養一大票小孩，而作為一個女人到底又該如何面對整個社會呢？





豪華卡司齊聚一堂 一套前所未有的夢幻陣容

《叫我林彩香！》這次的編導演陣容相當之豪華，由春河劇團團長郎祖筠親任導演來導戲，聯手金馬優良電影劇本獎柯志遠編劇，保留原著《我的婆婆怎麼那麼可愛》溫馨喜劇風格，舞台劇版的《叫我林彩香！我的婆婆怎麼那麼可愛前傳》劇情更加緊湊，扣人心弦，時不時讓人會心一笑，讓觀眾在一連串不由自主的大哭大笑之後，依稀彷彿看到了自己母親的身影，展現台灣傳統母親形象的強韌，堅毅，可敬可愛。

演員陣容更多亮點，請到了演藝界的新秀—鍾瑶，這也是她首度出演舞台劇，其中演出角色便是主角林彩香，而彩香母親則是由明華園的首席大台柱­—孫翠鳳老師，以及資深演員呂曼茵來擔任，而彩香奶奶的飾演者，則是曾受過金鐘獎肯定過的歌仔戲演員—高玉珊。其他一些重要角色則有郭耀仁、陳漢典、吳定謙、楊小黎、吳怡霈、徐淳耕、等劇場及影視優秀演員一齊共同參與演出。

春河劇團這次帶來的演出《叫我林彩香！》在台中4/29首演結束後，緊接著在5/6桃園、5/20高雄、6/10台南、7/29雲林、8/18-20台北，以及9/16新竹皆有演出，也希望所有來欣賞演出的觀眾們都可以找到自己與彩香共鳴的地方，並且能在未來面對困難時，能找到自己心裏頭那個最堅強的林彩香。



若想知道更多演出資訊歡迎追蹤春河劇團的臉書粉專，購票請洽：OPENTIX兩廳院文化生活官網。

演出資訊：

臺中國家歌劇院 4/29 (六)14：30、19：30

桃園展演中心5/6(六)14：30、19：30

高雄衛武營5/20(六)14：30、19：30

臺南文化中心6/10(六)14：30、19：30

雲林表演廳 7/29(六)14:30

臺北城市舞台8/18(五) 19：30、8/19(六) 14：30、19：30、8/20(日) 14：30

新竹縣政府文化局演藝廳 9/16(六)14：30



