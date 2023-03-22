2023 WGC戴爾科技比洞賽本周開打 亞洲球星準備迎接挑戰

WGC戴爾科技比洞賽將於美國時間本週三（3/22）在奧斯汀鄉村俱樂部（Austin Country Club）拉開帷幕，屆時亞洲最優秀的高爾夫選手，將準備完成一些扳倒巨人的壯舉。其中韓國新星金周亨（Tom Kim）將和前來衛冕冠軍的世界球王史考提薛夫勒（Scottie Scheffler）同組廝殺。

已經在美巡賽拿下兩勝的20歲新秀金周亨，將首度參加這場僅限全世界前64名頂尖好手參加的2000萬美元大賽。在第一組的球員除了金周亨與薛夫勒外，還有萊德盃歐洲隊實力派選手艾利克斯諾倫（Alex Noren）與戴維斯瑞利（Davis Riley）。

本週採取不同賽制的比洞賽，將為天賦異稟的金周亨帶來美好的回憶。去年九月在鵪鶉谷（Quail Hollow）舉行的總統盃，身為國際隊成員的他大放異彩，個人貢獻了兩分。

他和李京勳（K.H. Lee）搭檔，在週六早上的四人兩球賽以剩一洞贏兩洞擊敗薛夫勒與山姆伯恩斯（Sam Burns），然後又和金時沅（Si Woo Kim）聯手在四人四球賽以贏一洞技壓派崔克坎雷（Patrick Cantlay）與贊德薛菲雷（Xander Schauffele），金周亨更在最後一洞推進致勝推桿。

金時沅將第六度參加戴爾科技比洞賽，他將渴望首度從小組賽出線。這位美巡賽四勝的球星將和維克多霍夫蘭（Viktor Hovland）、克利斯柯克（Chris Kirk）、以及此賽事的2013年冠軍麥特庫查（Matt Kuchar）一起被分在第八組。27歲的金時沅是去年總統盃的頭號戰將，貢獻了三分，包括在個人賽以贏一洞擊敗賈斯汀湯瑪斯（Justin Thomas）。

在上週日以並列19名結束威士伯錦標賽（Valspar Championship）之後，李京勳將首度參加戴爾科技比洞賽。他將和派崔克坎雷、布萊恩哈曼（Brian Harman）與尼克泰勒（Nick Taylor）一起被分在第四組。至於另一位韓國好手任成宰（Sungjae Im），則和湯米弗利伍德（Tommy Fleetwood）、JT波斯頓（J.T. Poston）與馬弗維克麥克尼利（Maverick McNealy）同組。這是任成宰第三度參加這場賽事，他也希望能夠首度從小組賽出線。

美巡賽八勝的日本球星松山英樹，則和麥克斯霍馬（Max Homa）、賈斯汀蘇（Justin Suh）與凱文金斯納（Kevin Kisner）一起分在第六組。金斯納曾於2019年在這場賽事奪冠，去年則敗給薛夫勒屈居第二。

打從戴爾科技比洞賽於1999年創辦之後，還未曾有過亞洲球員奪冠。泰國好手基拉岱許阿菲巴恩瑞特（Kiradech Aphibarnrat）曾於2018年打進半準決賽，2010年他的同胞通差賈迪（Thongchai Jaidee）也是如此。韓國名將崔京周（K.J. Choi）2008年同樣打進半準決賽。日本球員谷原秀人（Hideto Tanihara）則於2017年驚奇地闖進準決賽，最終名列第四。而另一位日本選手谷口徹（Toru Taniguchi）則是賽史上表現最佳的亞洲球員，他在2001年拿到第三名。

頭號種子暨衛冕冠軍史考提薛夫勒，以新科球員錦標賽冠軍之姿進入戴爾科技比洞賽。過去在奧斯汀鄉村俱樂部的兩次出賽中，薛夫勒創造了10勝2敗2和的戰績，且兩度打進最終決賽。2021年他敗給了比利霍修（Billy Horschel），去年則擊敗凱文金斯納。薛夫勒在2022年奪下比洞賽勝利時已是他當年的第三勝，並使他在職業生涯中首次登上世界第一。他將與金周亨（17種子）、艾利克斯諾倫（38）和戴維斯瑞利（54）同組較勁。

瓊拉姆（Jon Rahm，第2種子）也將重返奧斯汀鄉村俱樂部，他之前五次出賽有三次從小組賽中脫穎而出，包括2017年首度參賽就打進決賽，2022年晉級16強，2021年打到半準決賽。本賽季已經在美巡斬獲三冠的拉姆，將對陣2021年冠軍比利霍修（22）、基斯米契爾（Keith Mitchell，39）和瑞奇法勒（Rickie Fowler，49）。自從戴爾科技比洞賽於2016年移至奧斯汀鄉村俱樂部舉行後，法勒今年是首度亮相。

羅瑞麥克洛伊（Rory McIlroy，3）自2021年後首次回到奧斯汀，這是他第六次出現在這座球場。他在2016年在這裡獲得第四名，但自2019年以來僅四次從小組賽出線。他將對陣基根布列德利（Keegan Bradley，20）、丹尼麥卡錫（Denny McCarthy，48）和史考特史塔林斯（Scott Stallings，52）。

德州大學校友喬丹史畢斯（Jordan Spieth，12）在威士伯錦標賽獲得並列第三後，將第七次來到奧斯汀鄉村俱樂部參加戴爾科技比洞賽。他在2016年和2021年都贏得小組賽冠軍，但從未晉級過16強。史畢斯將對陣肖恩勞瑞（Shane Lowry，21）、泰勒蒙哥馬利（Taylor Montgomery，47）和麥肯齊休斯（Mackenzie Hughes，50）。