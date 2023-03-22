2023台巡正規賽+ThreeBond挑戰賽共計24場 賽事總獎金逾一億一千萬元創歷史記錄

TPGA理事長陳榮興辛苦經年，全台奔走招商終於結出漂亮果實！今年(2023)台巡賽正規賽確定多達15場，加上9場ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽，兩項巡迴賽賽事總獎金總計達新台幣1億1仟635萬元，不但再次突破台幣一億元總獎金關卡，並且締造歷史新高紀錄！

2022年TPGA台巡賽總計14場，加上一場加碼的二回合邀請賽，再加9場挑戰巡迴賽，總獎金額共計1億989萬7500元，已是驚人成果，今年總獎金又更攀升，尤其比賽總場數更是TPGA自2000年之後，再創台灣男子職業高爾夫巡迴賽的場次最多紀錄。

值得一提的是，今年總獎金額增加有一大關鍵在於，業已主辦七屆『台豐ADT公開賽』的台豐球場，今年首度升級舉辦亞巡賽-『台玻台豐錦標賽』，比賽總獎金也從ADT的20萬美金，增加一倍至亞巡級數達到40萬美金！隨著『台玻台豐錦標賽』的升級，亦讓在台主辦的亞巡賽事從原本的二場增加增為三場。

TPGA陳榮興理事長與ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽贊助商及贊助球場業者合影。 圖／業者提供

另外，鼎邦投資繼連續兩年冠名贊助鼎邦菁英公開賽後，今年與追日潤半導體公司共同贊助主辦，並將賽事總獎金從300萬元提剛到600萬元；而南寳球場繼2021年後，今年再次加入肇喜登峰巡迴賽行列，使得原有六場的肇喜登峰巡迴賽因為南寳球場加入單站冠名主辦，今年增加變為七場；彰化球場繼2014年舉辦彰化ADT賽暨第15屆彰化公開賽後，時隔九年再度加入台巡賽，將在5月初正式登場。

陳榮興理事長於2021年上任，前兩年雖然受到疫情影響，使得多場賽事暫停或延後舉辦，不過前兩年的台巡賽比賽場數及全年度總獎金額仍然急遽增加，上任第一年台巡正規賽場數13場，第二年14場，挑戰巡迴賽兩年都維持9場。今年勁道續增，台巡賽增加了一場為15場台巡賽，每場總獎金315萬元，年度總獎金為10,735萬元，9場第二級巡迴賽ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽（ThreeBond TPGA Challenge Tour），每場總獎金為100萬元，總獎金計900萬元。

今天TPGA在新豐球場進行2023台灣PGA巡迴賽賽事發表記者會，會前邀請台灣年度贊助廠商與比賽主辦球場與職業選手配對揮桿，共有100多位職業及業餘選手，濟濟一堂參加配對賽以及記者會。在記者會上，TPGA理事長陳榮興表示，今年是他第一任期的第三年，他仍以認真而努力的心情去推動台灣職業高爾夫運動，繼續邁向培育年輕選手及傳承比賽經驗的目標；感謝所有贊助商與球場一起參與今年的巡迴賽，尤其是三商的翁董與仰德集團長期的贊助，近年台灣選手也十分努力地打拼，奮力爭取好成績以回報各位的熱情支持。他特別表示，有數據可資證明台灣職業球員成績的進歩，去年(2022)每場台巡賽的冠軍選手每回合平均桿數為低於標準桿4.25桿，突破了歷史平均成績。

TPGA理事長陳榮興（左）與斑芝花高爾夫俱樂部總經理鄭博元（中）合影。鄭總對斑芝花能5度擔當ThreeBond挑戰賽的開幕站感到非常榮幸，該項賽事訂4月19日隆重舉行！圖／業者提供

翁肇喜董事長也致詞表示，很高興有此緣份與機會參與這項盛會，一起作歡喜的事，一方面期望現在的台灣年輕選手的球技不但能向如謝敏男丶涂阿玉及陳志忠等高球前輩看齊，回復往日台灣高球榮耀，更要注重個人的人生歷鍊與做人道理；更希望有更多的企業能共襄盛舉，舉辦更多的比賽讓這些選手增加比賽實力，為國爭光。另外，在特別獎項方面，台灣福興工業股份有限公司董事長林瑞章今年再加碼提供台巡賽與挑戰巡迴賽年度獎金排名前三選手各50萬丶30萬及20萬元獎金，共計台幣200萬元。林瑞章董事長在2019-2021年連續三年提供台巡賽與ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽兩項獎金王的獎金各30萬元後，去年再加碼獎金擴大名次，台巡賽、及ThreeBond挑戰巡迴賽的年度獎金排名第二名、第三名都將獲得鼓勵。分別為2022台巡賽獎金王30萬、第二名20萬、第三名10萬。同時，他也贊助2022 ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽獎金王30萬、第二名20萬、第三名10萬。2023年再度加碼，讓今年台灣PGA的二個巡迴賽獎金排名前三名、更具競爭力。

近三年由於台灣企業界的全力支持，尤其是三商行創辦人之一丶三商集團榮譽董事長翁肇喜先生，因2020年疫情影響，台巡賽場數與總獎金驟減，2021年起，他以個人名義特別贊助舉辦「肇喜登峰巡迴賽」，連續兩年均各為六場比賽，每場總獎金300萬元，翁董事長每場贊助200萬元，率先築起2021年台巡賽的基本架構，今年增加了一場變為七場，讓「肇喜登峰巡迴賽」再向上擴展。

今年除了許多長期持續支持的贊助廠商以外，也有一些新的贊助企業第二年繼續加入單站冠名行列、共襄盛舉，再次造就今年台巡賽事的盛況，例如長華集團與苙億公司，都是第二次單站冠名主辦賽事。此外共同參與肇喜登峰巡迴賽，合辦加入單站冠名主辦的國內企業與球場還有(依舉辦日期順序) 台灣美津濃公司、老爺球場、綠林興業、南寳球場、環台水泥及仰德集團。

同時，肇喜登峰巡迴賽自成一項總獎金排行榜，年度總獎金排名第一選手除了可獲得翌年台灣三商名人賽的參賽資格，還可獲得叢德貿易有限公司董事長姬斯敏提供的獎金王獎金新台幣20萬元（去年為10萬元）。另外，姬斯敏董事長還提供肇喜登峰巡迴賽每一場比賽的加碼冠軍獎金10萬元，第二名獎金加碼 5萬元。因此今年的每場肇喜登峰巡迴賽單站賽總獎金再次均增加為315萬元；並在七場肇喜登峰巡迴賽與九場挑戰巡迴賽中，每場各提供特別獎項「一桿進洞」獎金2萬元。

這些個人企業董事長基於熱心支持台灣職業高球運動發展，連續數年加碼額外獎金，就是希望能激勵年輕的選手們，增加爭冠動力，在每一場台巡賽及挑戰巡賽事中打出佳績，力拼冠軍，也爭取年度獎金王頭銜，同時也鼓勵年度排名亞軍與第三名的選手贏取更多獎金。

TPGA陳榮興理事長與今年台巡及挑戰巡迴賽唯一指定飲用水-巴部農天然鹼性礦泉水贊助商合影。 圖／業者提供

今年在台灣舉辦的亞巡賽增加了一場共三場，包括9月舉行的第一場亞巡賽仰德TPC錦標賽訂於9/21~25舉辦，是仰德集團自2010年起至今，今年是第14年舉辦，總獎金自去年起已提高為70萬美元 (約合台幣2100萬元)，今年則會繼續維持去年的總獎金額度；緊接第二場的第37屆台灣名人賽暨三商杯邀請賽，總獎金維持去年歷史新高紀錄的100萬美金（約合台幣3000萬元），繼續蟬聯今年台巡賽單場總獎金最高的第一大賽，定於9/28~10/1在台灣高爾夫俱樂部舉行；新增的一場則是彰化台豐球場主辦的台玻台豐錦標賽，總獎金40萬美元（約合台幣1200萬元）。這是台豐球場董事長林伯實十多年來舉辦過多次的國際男女高球賽，如台豐TPGA公開賽與七屆的台豐ADT賽後，首次以台玻集團共同冠名升級主辦更大規模的亞巡賽事，定於11/30-12/3在台豐球場舉行；至於一年一度的TPGA錦標賽是一項具有悠久歷史的大賽，今年仍由台灣三花棉業股份有限公司連續第8年冠名贊助，與台灣職業高爾夫協會TPGA共同主辦，總獎金為台幣700萬元，定5/25~28 於台灣高爾夫俱樂部舉行。

另外，自2015年起由陳志忠執行長所發起ThreeBond成立的挑戰巡迴賽，今年維持九場，每場總獎金為100萬元。陳榮興理事長表示，非常高興看到台巡賽與ThreeBond挑戰巡迴賽日益茁壯，今年又有新企業主及球場投入，例如山溪地球場則是今年新加入挑戰巡迴賽的協辦球場；而台中知名的餐廳-頂粵吉品，今年首度與另一家企業–聚得環保，共同冠名主辦一場挑戰賽。去年首辦的模範父親挑戰賽，今年則是持續第二年加入挑戰巡迴賽行列。ThreeBond挑戰巡迴賽是陳志忠執行長有感於台巡賽的參賽資格僅限於每年台巡賽獎金排名前四十名選手，排名四十名後的年輕職業新秀將缺乏比賽磨練，TPGA為了提供更多的機會丶挑戰與希望給年輕選手，特與日本ThreeBond 合作，由其冠名贊助此項第二級巡迴賽。今年的台巡種子選手為台巡賽獎金排名前六十名選手。

今年是ThreeBond 連續第9年總冠名贊助挑戰巡迴賽，提供年輕選手通往台巡賽的跳板及另一個磨練球技與比賽經驗的舞台；挑戰巡迴賽的年度獎金排名前五名可獲得翌年台巡賽參賽資格。今年的ThreeBond TPGA Challenge Tour九場中，除了新贊助商頂粵吉品及聚得環保的一場以外，ThreeBond 主辦兩場，仰德集團單站冠名主辦兩場，柏緯集團&澄觀園練習場丶明安國際丶台灣福興工業與高雄市模範父親協會各冠名主辦一場，每場兩回合36洞。今年ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽將有七家球場，包括斑芝花丶信誼丶高雄丶老爺丶清泉崗丶大崗山丶台北球場繼續支持賽事。台南斑芝花球場今年第5年參與、承辦2022 ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽的開幕站，總經理鄭博元對於球場能夠5度成為ThreeBond挑戰賽的開幕站感到非常榮幸，也樂見球場能夠為TPGA賽事盡一份力量。

2023年台巡賽賽季，將由於3/23~26日在高雄信誼球場舉行之肇喜登峰巡迴賽-長華公開賽揭開序幕。

PGA特別感念多家企業集團長期贊助台巡賽事，尤其是仰德集團在許育瑞董事長年的堅持下，持續不懈地為台灣男子高球職業選手創造更多的國際比賽機會與環境，贊助各層級職業及業餘比賽，長久以來也致力於培訓多位男女職業及業餘菁英，期望台灣選手能重現昔日榮耀，在國際高壇發光發亮。

今年仰德集團仍是全力支持，除了仰德TPC錦標賽以外，並在肇喜登峰巡迴賽單站冠名主辦仰德公開賽，另外還單獨冠名主辦一場仰德菁英公開賽；三商企業集團也是最熱心支持職業高球運動的企業主，三商企業秉持多年持續不間斷地舉辦大賽，已建立起台灣三商名人賽的信譽與地位，國內選手無不以穿上台灣名人賽的綠夾克為榮，三商今年再度持續寫下國內TPGA單場比賽總獎金額最高紀錄，也創下國內單一企業連續舉辦大賽最長久的紀錄。而三花棉業公司也是台巡賽事的堅強支持者，自2016年起至今已連續8年冠名主辦TPGA錦標賽，今年總獎金維持700萬元，三花棉業創辦人施純鎰董事長是主要推手。

另外，高雄公開賽也是一場歷史悠久的比賽，今年是第36屆；其比賽球場高雄球場與信誼球場今年均各主辦或協辦三場比賽，是全年度舉辦賽事最多的球場。另外，還有20多家年度贊助廠商也都是長期熱心支持台灣職業高爾夫運動的企業或個人，今年繼續贊助台灣職業高爾夫運動的推動與發展；另外還有多家年度贊助商亦成為台巡賽或挑戰巡迴賽生力軍，共同為推展台灣高爾夫運動盡一分心力。

今年新增兩家年度贊助廠商，包括台巡及挑戰巡迴賽事唯一指定飲用水─巴部農天然鹼性礦泉水，是由麗豐集團旗下健康事業體新通路慷碩生醫贊助，獲得無數國際金獎認證的台灣頂級天然水｢巴部農天然鹼性礦泉水｣，做為比賽唯一指定用水。另一家為南聯國際貿易公司，將在全年度台巡賽的職業業餘配對賽晚宴上，提供百威金尊啤酒及百威大師臻藏啤酒。

另外持續在賽事期間提供一桿進洞特別獎項的東暉鐘錶，今年贊助ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽9場，每場一桿進洞獎品為豪利時ORIS手錶一只，價值台幣118,000；台巡賽則是每場提供市價187,900元的 Bell&Ross手錶一只。大安集團梨山賓館在每場台巡賽提供不限人數丶不限洞數的一桿進洞獎─梨山賓館總統套房免費住宿一晚，不限平日及假日。顧斯拉公司則是在每場台巡賽的後兩回合決賽中提供選手運動防護的服務。今年台巡賽在各界企業繼續熱烈投入與參與，賽事的競爭性與可看性，更精采可期，關心與愛好高爾夫運動的觀眾與球友們，可透過網路直播服務，觀賞精采賽況。

今年台巡正規賽15場比賽中將有4場大賽透過網路直播，將賽事後兩回合決賽的精采賽況即時呈現給關心台巡賽的球友們；今年直播平台除了可以在台灣職業高爾夫協會FB、YouTube、雅虎運動Yahoo Sports丶LINE平台-Golfourit與TPGA官網上觀看之外，今年又增加了一個觀看平台LINE Today，不但豐富了台巡賽事露出機會，也讓愛好高球運動的朋友們可以獲得即時與最詳細的賽況及結果；其他場次也將採取錄播方式，服務球友。