2023帝圖迎春拍賣會盛大登場 溥心畬《溥王孫茂林秋色圖》及「中國眼鏡公司珍藏」重量領銜

「帝圖藝術拍賣會」2023年3月25日至3月26日將於台北國泰金融會議廳舉辦，此次拍賣會將分為「古董珍玩」、「現代與當代藝術」及「近現代及古代書畫」三大專場，拍品數量共計552件。本次迎春拍賣隆重呈獻明末四僧之一：石谿《黃山雲烟幻景圖》」，拍賣焦點另有徐悲鴻《迎風駿馬圖》，眾多書畫精品專題，包括「中國眼鏡公司珍藏─西山逸士溥儒精品畫作專題」、「趙聚鈺先生珍藏大風堂書畫供石專題」、「渡海三家專區」、「貴冑儒風─紀念溥心畬先生辭世六十周年專題」以臺靜農舊藏《溥王孫茂林秋色圖》領銜、「耐秋草堂珍藏─太平老人墨跡文獻專題」、「曠代草聖于右任書法專題等書畫精品專題」，拍品精彩紛呈。本次迎春拍賣會古董珍玩專場聚「清乾隆／嘉慶 陽綠翡翠雕繩紋龍鈕活環耳四方蓋瓶」，現代與當代藝術重要拍品包含李真「三覺者」銅雕作品，並盛大推出「亞洲戰後藝術革新的輝煌篇章」專題，諸多重量作品，值得關注。

書畫精品專場重點拍品

明末四僧之一石谿《黃山雲烟幻景圖》，此件石谿《黃山雲烟幻景圖》由書畫鑑藏家周亮工所有，遞藏民國黃養輝，復經徐悲鴻、傅抱石、張大千三位大師的賞鑑題跋，易增此畫的收藏價值，次尋資料故宮博物院亦典藏有「清周亮工集名家山水冊清石谿雲山雨」圖，可知周亮工當時即喜蓄石谿畫作，且存世畫作甚少，今能見此經三大師題跋賞鑑之畫作，為近期市場所見之最佳者。

徐悲鴻《迎風駿馬圖》，此件駿馬圖民國原裝雙色精裱，足證當時的收藏者亦極度寶愛此作，歷經戰亂的時代，由故都重慶再現寶島臺灣，超過80年依然保存完好，神靈護持得者寶之也。

徐悲鴻《迎風駿馬圖》，1942年，立軸 水墨 紙本，91.5×52.5公分，預估價新台幣60萬至120萬。圖／帝圖提供

「中國眼鏡公司」提供其府中珍藏逾一甲子的 溥心畬山水精品，與諸方家見面。對於喜愛文人畫的溥粉們來說又是一大喜訊。本重要專題帶來重點拍品包含溥心畬《山館秋霽圖》，鏡框、設色、 紙本，預估價新台幣300萬至500萬元。另有溥心畬 《秋山江帆圖》，鏡框、設色、絹本，預估價新台幣200萬至300萬元。此中國眼鏡公司所藏者，均非市場所常見簡筆酬應之作，故可證實旅臺好友所得 寒玉堂畫作均是心畬先生佳繪精品也。

「貴冑儒風─紀念溥心畬先生辭世六十周年專題」以臺靜農舊藏《溥王孫茂林秋色圖》領銜，以期能持續光大心畬先生藝術成就。此次上拍書、畫作品中包含繪贈好友及酬答之作，或精心布置、或逸筆揮灑，工寫兼備；皆屬珍藏多年鮮少面世且具代表性的珍稀之物，臺靜農藏溥王孫茂林秋色圖並為此畫精心題簽。

溥心畬《茂林秋色圖》，立軸 設色紙本，145×45公分，預估價新台幣600萬至1,000萬。圖／帝圖提供

古董珍玩 聚焦清乾隆翡翠龍紐蓋瓶

古董珍玩專場拍品重量級呈獻「清乾隆／嘉慶 陽綠翡翠雕繩紋龍鈕活環耳四方蓋瓶」，本品乃鈕活環耳四方蓋瓶，以繩絡紋為裝飾設計，做工精美，細膩雅致，繩結環環相扣，有「連環如意」的美好喻意。

清乾隆／嘉慶 陽綠翡翠雕繩紋龍鈕活環耳四方蓋瓶，H32×L12×W7.5公分，預估價新台幣800萬至1,200萬。圖／帝圖提供

此外，本次古董珍玩專場盛大推出「盛唐風 華―文殊閣藏唐三彩精粹專題」，重要拍品包含 「唐 三彩大駱駝」，H72×L53公分，預估價新台幣60萬至100萬元。「清乾隆 白玉和合二仙山子」， L11×H13.5公分，預估價範圍新台幣200萬至300 萬元。

現代與當代藝術 李真《三覺者》銅雕重量呈獻

此次現代與當代藝術專場重量呈獻之拍品為李真《三覺者》，銅雕，創作於1998年，如果要在臺灣當代藝壇中找出既在國際藝壇已經有其地位，同時深受各地藏家喜愛的藝術家，那李真絕對是排在前面，幾個不容忽視的人選之一。「回望亞洲戰後藝術革新的輝煌篇章」專題，梳理備受矚目的具體派和物派，以及台灣當代藝術發展的先聲。觀看更多精彩拍品，請洽帝圖官方網站。

李真《三覺者》，銅雕，55x90x135cm，創作於1998年，預估價新台幣550萬至900萬。圖／帝圖提供

【帝圖藝術2023迎春拍賣會】

拍賣時間／地點

2023／3 ／26 (日)

11：00－12：30 【古董珍玩】

12：30－14：00 【現代與當代藝術】

14：00 【近現代及古代書畫】

預展時間／地點

2023／3／25（六）10：00－18：00

2023／3／26（日）10：00－11：00

國泰金融會議廳（台北市信義區松仁路9號）