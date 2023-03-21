2023未來之星春季賽首輪 林芝羽領先 ，廖崇漢男生最優

由未來之星高爾夫協會所舉辦的2023未來之星系列賽-春季錦標賽，今日（3/21）在苗栗花園高爾夫俱樂部舉行，正式啟動今年度四場比賽的首戰，吸引了國內外的業餘球員參賽。

比賽採混齡制進行，亦即只分男女組，不論年齡多少都是一樣的梯台，男生梯台球道總長6958碼，女生梯台球道總長6216碼，標準桿都是72桿。

今天領先的林芝羽（Lucy）後九洞出發，現年13歲的她在英國長大，後來轉往加拿大念書，目前都是線上上課。她九歲半開始打高爾夫，上星期回台參加科技杯比賽，賺取了一些比賽積分。這星期加入了未來之星的春季錦標賽，昨天是她首次打全國球場，經過一次練習就出賽了。她在球場的後九洞打出了四鳥、一柏忌的33桿佳績，之後轉進球場的前九洞，在第三洞五桿洞再抓鳥，累積桿數最低來到-4桿；只可惜，後來兩個三桿洞分別是雙柏忌跟柏忌，最終以71桿完成首輪比賽，居女生組首位，領先達五桿之多，也是全場（含男生成績）最低桿。

男生組的領先者沒有意外，正是來自全國球場培訓隊的廖崇漢，他交出高於標準桿一桿的73桿，而這也是他昨天拿下桃園高爾夫扶輪社公益杯青少年邀請賽的冠軍桿數。他從前九洞出發，但是因為前晚沒睡好，前九洞是三個柏忌加一隻博蒂的38桿；不過，他跟Lucy一樣，都是在球場的後九洞大舉抓鳥，一共抓了四隻鳥，但也有三柏忌，最後以73桿完賽，在男生組領先一桿。

廖崇漢表示，這次的比賽心態是以練習為主，主要是瞄準四月份的大專盃比賽。看來，當務之急可能也要調整好睡眠，明天才能滿血精神再出擊，以避免一場六個柏忌的情況。

由於比賽的賽制安排，從第二天起將以桿數來編組，廖崇漢將在明天打在男生最後一組，同組的還有74桿的王司咸、與同是75桿的蔡安杰跟溫新。女生組明天的壓軸組由林芝羽領軍，同組還有76桿的吳欣璇，賽事的衛冕者、77桿的盧芊卉跟79桿的黃翎瑄。

未來之星高爾夫協會理事長吳憲紘表示，「未來之星協會目前的規劃就是一年舉辦至少四場的比賽，並透過比賽讓青少年球員可以爭取到世界積分，甚至可以成功開卡，讓世界看到你。我們過去的比賽已經成功為優秀球員爭取到積分，證明有效地參加未來之星系列賽，是可以逐漸累積世界積分的。」

未來之星的2023年系列賽，除了本週正在進行的春季錦標賽，接下來是六月6～8日的夏季錦標賽，八月29-31日的秋季系列賽跟12月19～21日的青年盃。這些比賽除了可以為參賽者帶來世界積分，未來之星高協也積極跟其他主管單位及賽事合作，以爭取比賽名額給系列賽優秀球員參加，讓未來之星們可以挑戰不同層級的賽事。