以新馬戲探索看見音樂的可能性《魔幻時空大稻埕》

臺灣國樂團（NCO）近年來致力於音樂與劇場的跨界合作，此次與現代劇場導演黎煥雄合作，以國樂結合新馬戲的形式，三位音樂設計王乙聿、櫻井弘二和巨彥博聯手打造跨越百年時空、穿梭古今街市的《魔幻時空大稻埕》。

《魔幻時空大稻埕》並沒有一個明顯清晰的情節發展，整個「故事」的開始，從一對少男、少女的相遇，搭上了一列從「大稻埕驛」出發的魔幻列車；在樂曲的帶領下，五線譜上的音符化作時光鐵道，觀眾猶如列車上的乘客，跟著男女主角展開一段追尋大稻埕前世今生的旅程。除序場和尾聲外，列車沿途行經的風景——各個段落主題，包括林藍田、茶商、北管、江山樓和波麗露餐廳。每一個主題透過不同樂章的詮釋，搭配投影動畫、文字和新馬戲的呈現，滿足了觀眾在聽覺上的享受，同時也豐富視覺上的奇觀感受。

整場演出以音樂演奏為核心，透過各主題樂章主導場景所需的情境與氛圍。藉由音高的跌宕起伏、不同器樂的聲響交錯，在聽覺上創造出開放性的感受，同時又能兼具敘事與抒情的雙重功能。即使全場沒有任何一句台詞，在旋律的催化與引導下，仍能感受到男女主角間隱晦細微的純真情感，或是江山樓裡寂寞藝旦的一絲哀愁。正因為如此，整場演出在不用台詞的情況下，成功創造了故事得以開展的可能性。

六位新馬戲表演者（包含男女主角）在演出中化身時光旅人，穿梭在各場景中，時而遊走、時而奔跑、時而展現各自的技藝專項，如大環舞、高空綢吊、獨輪車、高空疊椅、倒立等，一一呈現在觀眾面前。部分雜技結合場景敘事，如霞海城隍廟的陣頭場景，表演者踩著高蹺，搭配熱鬧的北管【風入松】，投影則是郭雪湖的《南街殷賑》畫作。又如舞台上不時出現的人體大環，以迴旋的運動模式保持平衡，規律而固定的律動，象徵時間的轉動與延續。

除此之外，六名表演者在大部分時候，皆是以中性(無角色)的狀態，存在於舞台上，如此安排明顯是為了與音樂的氛圍保持和諧一致，不使台詞或雜技表演與音樂相扞格。然而，當表演者做出高難度技巧動作時，儘管豐富了觀眾的視覺感受，卻因為上述考量，反而消去了新馬戲本身具有的表演性與魅力；尤其當綢吊表演者做出高難度動作時，或是男女主角進行身體的翻轉拋接時，新馬戲的身體奇觀——瞬間的驚喜與火花，也被音樂的強勢主導與「統一性」所掩蓋。換言之，新馬戲表演者為了融入音樂主導的敘事，各式的雜技展示更多是裝飾功能的存在，與各段主題場景之間，亦難看到更深層的內在連結。

由於缺少語言，也捨棄戲劇角色的扮演，整場演出僅能透過投影上的文字描述，產生戲劇性的敘事連結。故事中少男少女的愛情、海盜的來襲、鼎沸的街市、喧鬧的陣頭、江山樓和波麗露餐廳等，這一切都建構在音樂旋律所引發的情感與想像之中。對觀眾而言，僅能透過文字敘述捕捉舞台上表演者的行動意義與所處場景，這也說明了新馬戲表演者，成功地被整合在完整的音樂敘事結構中，卻未能凸顯自身表演的主體性。若從一般對於跨界的期待來看，國樂與新馬戲之間，似乎缺少了進一步對話的彈性空間。

《魔幻時空大稻埕》嘗試透過聽覺與視覺（影像、文字、新馬戲）的交織，開啟觀眾對百年大稻埕的記憶與想像。藉由此次的跨界合作，讓人看到國樂與新馬戲結合的創意與可能性，也再次展現臺灣國樂團致力於跨界、跨域合作的企圖，期待未來持續創作出令人耳目一新的動人樂章。

《魔幻時空大稻埕》結合國樂及新馬戲，期待提供觀眾更耳目一新的跨界作品。圖／正聲廣播李映儒提供

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【筆者介紹】游富凱

北京大學中文系博士。近年關注台灣當代戲曲發展及劇種生態，撰寫多篇劇評。現為台北藝術大學戲劇系、中正大學中文系、中山大學劇藝系兼任助理教授。研究領域為中國近現代戲劇及當代戲曲。