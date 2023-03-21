首場IFBB聯盟地區賽 健身工廠 x Taispo 強強聯手

2023 NPC WORLDWIDE REGIONL健身工廠健美菁英賽，為IFBB PRO聯盟2023年賽事活動揭開序幕，三月24、25兩日於南港展覽館舉辦，比賽項目為「男子傳統健美」Bodybuilding、「男子古典健美」Classic Physique、「男子健體」Physique、「女子比基尼」Bikini之外，此次更新增比賽項目:Masters「男子壯年」、Women’s Figure「女子形體」、Women’s Wellness「女子健康體態」，主辦方健身工廠特別移師台北南港展覽館二館，以特有熱情讓外界領略到健美比賽魅力，行動來支持健美比賽發展，使參加選手們體驗平時接觸不到之職業等級舞台與環境，挑戰自我。

2022 NPC WORLDWIDE 台灣職業卡資格賽。圖/主辦單位提供

此次NPC菁英賽，與「TaiSPO台灣國際運動及健身展」聯名舉辦，TaiSPO新佈局下反映全球市場趨勢、連結科技與人性，繳出亮眼成績單，首次展出企業計43家，佔總參展家數25%，且攤位規模達800個攤位，較去年增加2倍，有效擴增展覽多元性。本屆TaiSPO與以往更與眾不同，策展亮點以結合數位科技以及老齡化社會需求，設立運動科技專區、全齡體能專區，這又與主辦方健身工廠極力追求發展樂齡健康，全民運動之理念不謀而合。

2022 NPC WORLDWIDE 台灣職業卡資格賽 男子古典健美職業卡得主-黃文新。圖/主辦單位提供

為奧賽而戰、用肌肉築夢，2023 NPC WORLDWIDE REGIONL 健身工廠健美菁英賽，健身工廠邀請IFBB PRO，韓國籍選手Jibin Park擔任頒獎嘉賓，而此次賽事將作為前哨戰，參加者取得第一階段資格後，將可角逐七月於高雄舉辦之亞洲IFBB PRO職業卡健美賽，屆時將誕生6位職業卡選手，換言之，所有想參與今(2023)年職業卡資格賽之健美選手，均須先參加此一區域賽，才可有七月資格入場券，健美好手們對健美執著登上舞台，用posing傳遞自律和執著，搭上此次NPC區域資格賽直達車，離奧賽夢想殿堂又更近一步。