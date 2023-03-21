全台最大兩棲爬蟲博覽會花博登場

特寵、爬蟲迷注意！由「肥尾巴寵物工作室」主辦、台灣有史以來最盛大的兩棲爬蟲博覽會4/15-4/16 將在台北花博爭豔館登場，北中南超過 160 間專業店家共襄盛舉，七彩變色龍、肥尾守宮、狐獴、哈里斯鷹都在參展之列，現場還有許多其他珍稀爬寵，專業玩家不容錯過、更是初心者入坑的大好機會！

博覽會創造實體交流，飼主、業者更有保障

疫情改變生活，大眾對寵物的需求也產生變化。玩家經驗超過 17 年、「肥尾巴」創辦人陳孟瑋 Randy 表示，飼養兩棲爬蟲所需的空間較小，生活起居照料相對容易，加上網紅、YouTuber推波助瀾，大眾對於兩棲爬蟲的接受度更高。

但兩棲爬蟲市場線上經營不易。「無論是購買寵物或知識分享，還是需要實體交流，對雙方比較有保障。」Randy 分析，玩家習慣找熟識店家或知名工作室，但新投入者常限制於能見度不高，促使他號召這場兩棲爬蟲博覽會，攜手同好提高曝光度。

2023 兩棲爬蟲博覽會各處細節都展現出 Randy 的巧思：不刻意追求坪效拓寬走道，營造更舒適的參觀體驗，讓顧客與店家自在交流培養信任度；優化動線設計，盡可能讓人潮經過每一個攤位。「這麼多店家不看太可惜了！」

他還特別打造「零死角」半島型櫃位，方便店家招呼客人；並且舉辦免費講座，邀請參展店家分享飼養知識或心得；會場一處更安排專業模特兒，邀請玩家與寵物一起合照，透過拍照打卡來傳播活動熱度，從不同層面的展場設計來提高參展店家能見度。

推廣正確知識與飼養文化，讓兩棲爬蟲邁向國際！

從展覽細節設計到業界生態，Randy 言談中難掩熱情。他指出歐美國家的兩棲爬蟲展覽會動輒吸引數萬人參加，希望肥尾巴發起的 2023 台灣兩棲爬蟲博覽會只是一個開端，除了提供有保障的購買管道、推廣正確知識外，也能吸引更多專業同好加入拓寬市場、打開國際知名度。

「希望博覽會明年、後年都能繼續辦下去！許多飼養與繁殖難度高的物種，到台灣人手裏能成功延續。台灣也有許多兩棲爬蟲出口到國外，證明我們的培育能力不輸其他國家。」

藉此機會玩家和專業人士齊聚一堂分享交流，也有助於大眾更了解不同物種的特色及飼養方式，培養正確的動物保護意識，期待 2023 台灣兩棲爬蟲博覽會，成為台灣指標性爬蟲展覽。粉絲專頁連結：https://www.facebook.com/profile.php?id=100086406095126