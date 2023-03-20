IKEA大台北春季嘉年華開跑 超萌鯊鯊周邊滿額集點送



IKEA大台北春季嘉年華正式起跑，鯊鯊店長親自上街出巡宣傳！ IKEA大台北地區四間分店（內湖店、新莊店、新店店、台北城市店小巨蛋）於3月13日至4月30日聯合舉辦嘉年華，除了超萌鯊鯊氣球打卡點、夢幻草莓霜淇淋甜蜜回歸外，更祭出卡友滿額贈療癒鯊鯊筆以及消費集點拿鯊鯊醬料碟等活動，讓來到IKEA的每一位顧客都能拿好禮、吃美食！

我把鯊鯊變大了！巨型鯊鯊店長駐店台北 打卡拍照換療癒鯊鯊筆

IKEA春季嘉年華3月13日起正式開跑，豐富活動只有大台北獨享！250公分的超人氣鯊鯊店長身穿制服，駐店在新莊、內湖、新店及台北城市店-小巨蛋四間分店出入口，迎接每一位來到店內參與春季嘉年華的消費者！

慷慨的鯊鯊，不僅親自駐店扛業績，還帶來多項限量好禮分享給宜家卡卡友！活動期間內，卡友於當日消費滿888元，並拍下鯊鯊氣球的照片，上傳至個人社群平台即可獲得療癒鯊鯊筆一支，讓鯊鯊陪伴你記下生活大小事！

春季嘉年華限定的鯊鯊醬料碟，一組兩款，滿足沾醬控的需求。圖／IKEA提供

集點就送！超萌鯊鯊醬料碟 大快朵頤就趁現在

鯊鯊融入你我生活，這次進軍餐桌啦！春季嘉年華限定的鯊鯊醬料碟，圓盤造型底部印製著可愛鯊鯊圖樣，即日起至4月30日止，當日消費單筆滿299元，即可獲得一點（每店每日最多兌換一點，大台北各分店加總每日最多兩點），累積兩點免費兌換一組鯊鯊醬料碟，一組兩款，滿足沾醬控的需求，餐桌日常更有滋味。

春季限定草莓鯊鯊杯甜蜜登場！鯊鯊杯讓霜淇淋美味加倍。圖／IKEA提供

春季限定草莓鯊鯊杯甜蜜登場 鯊鯊杯讓霜淇淋美味加倍

IKEA春季嘉年華有不僅有豐富的鯊魚周邊好禮，鯊鯊店長針對大人小孩都愛的霜淇淋推出「草莓鯊鯊杯」，草莓霜淇淋的甜蜜滋味令人愛不釋口，更以鯊鯊造型亮眼現身，霜淇淋上插著造型鯊魚魚尾，搭配獨家可愛造型紙杯，美味又趣味！

為了邀請更多消費者一同參與IKEA大台北地區首場春季嘉年華，鯊鯊店長賣力宣傳，將於3月18日當天走出店外，於兒童新樂園發送傳單，分享春季嘉年華的豐富資訊，歡迎大家

一同到IKEA大台北區各店幫助鯊鯊店長創下業績巔峰，也在春季嘉年華中拍下與巨型鯊鯊店長的專屬照片、領取限量鯊鯊周邊好禮，同時也享用美味的限定霜淇淋！ https://www.ikea.com.tw/zh/store/one-taipei/carnival2023