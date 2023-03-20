【2023新北春紛節】春遊新選擇 寀呈公司分享永續新價值

新北市政府於2023年3月18日-19日，在新北市全臺最大的都會公園-三重新北大都會公園舉辦【2023新北春紛節】，藉由輕鬆的爵士音樂、豐富多元的市集讓市民感受春天的美好氛圍，是迎接春分到來的第一場大型活動。新北市府首次曝光以花為主題繽紛絢麗的一朵舞台，結合JAZZ音樂、浪漫野餐、春日市集等，邀請民眾以DRESSCODE波希米亞風格一同美美出遊野餐趣。

寀呈產品完美契合了「綠色低碳生活」和「生態環保」等重要理念，邀請民眾以DRESSCODE波希米亞風格一同美美出遊野餐趣。圖／寀呈公司提供

此次活動中，特別邀請寀呈股份有限公司(AGT)一同參與，寀呈以永續、低碳、再生為企業理念，生產製造多樣化的低碳(負碳)的自有品牌產品，如餐具、保鮮盒、便當盒及隨行杯等，更推出低碳循環再生花盆，創造全新永續價值；寀呈的產品完美契合了「綠色低碳生活」和「生態環保」等重要理念，更通過多項國內外認證，包含美國BPI、USDA、LFGB、歐盟EN13432、SGS等國際認證。

MIT台灣製造、無毒、淨零碳排不再只是口號，由寀呈嚴格遵循ESG標準，堅持「循環經濟從搖籃到搖籃」，創造全新再生新價值。

寀呈公司在董事長李佳燕帶領下在創立初期就已經實行「循環經濟」，100%使用可循環原料，更不浪費任何邊角料，從產品的開發、製造到提供消費終端使用過程中，以零廢棄物的產生為目標，接軌淨零碳排國際趨勢，並準確執行「企業內部循環」。

另寀呈近年推廣「企業外部循環」結合歐洲低碳原料製造商Corbion，透過循環經濟模式提升資源使用率，讓經濟成長不再與資源消耗劃上等號，也將經濟發展從較多的資源浪費推往永續的方向發展，寀呈公司擁有射出成型與壓出成型標準生產線，擅長各項天然環保循環材料，積極提高資源使用效能降低對環境的衝擊。

寀呈公司接軌國際並結合理論貼近實務生活，聘請金士懿教授以國際關係角度，推動公司加入VCS國際自主宣告碳交易平台，活化國際商務運作機制與國際碳金融戰略等思維，以推動聯合國SDGs為發展目標，並結合經濟部工業技術研究院高分子所提供專業技術諮詢交流，除切入循環經濟外更強化循環材料的專業性與多樣性。公司更在李牧真策略長的規劃下，以碳中和為目標推動與環境共存、永續的長期營運目標。

該活動不僅能讓新北市民認識和了解綠色產業的重要，寀呈公司更以善盡企業社會責任ESG為目標，為臺灣2050淨零排放及策略等多項指標性政策及議題貢獻一份心力，創造永續新生活不僅要需要消費者的參與，更要從產品製造開始做起，善用這些產品的同時，其實也是在用行動為地球注入更多綠色能量，共同努力，許給下一個世代更沒有負擔的循環未來！在該活動中，民眾聆聽著律動的JAZZ音樂、使用純環保餐具享受浪漫的河邊恬靜野餐。