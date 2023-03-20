王者咖啡憑發票免費試喝 另加碼抽愛馬仕精品

王者咖啡King Coffee全台熱銷，為回饋消費者於3月8日至6月8日期間，只要消費者於寶雅、王者咖啡官網、蝦皮商城、momo、pchome、康是美、7-11、博客來，實體或線上任一通路購買任一品牌之即溶咖啡、現沖咖啡、咖啡口味餅乾、蛋糕、冰淇淋等等製品，上網登錄發票即可獲得王者咖啡經典試飲組，消費滿額再抽價值八萬四千元的HERMES愛馬仕小牛皮拉鍊絲巾長夾、HERMES愛馬仕東方駿馬咖啡杯組、HERMES愛馬仕聞香珍藏系列四件組等等精品。

三合一滴滴煉乳咖啡。圖/業者提供

King Coffee王者咖啡經典試飲組內容包含三合一滴滴煉乳咖啡(24g)一包、二合一即溶咖啡(10g)一包、義式濃縮即溶咖啡(2.5g)一包，限量三千組。

‎王者咖啡King Coffee獨家使用越南傳統工藝，利用大型石磨專利設備能夠在研磨過程中有效保持適當溫度，另外在石磨過程中還能帶走不必要的高溫，讓珍貴的咖啡豆保留99%以上的純粹風味，完全鎖住咖啡豆精華，成熟萃取工法，讓王者咖啡成為即溶咖啡界的精品，快速拓展全球150個市場，成為成長最快的咖啡品牌。

義式濃縮滴滴香醇。圖/業者提供

來自越南最受歡迎的即溶咖啡品牌KingCoffee王者咖啡取得許多國內外市場的獎項，例如越南2021十大非酒精軟性飲料排行、2021越南經濟雜誌最強品牌、2021胡志明黃金品牌等諸多榮譽。2020年，TNI King Coffee甚至被全球品牌雜誌（英國）評出國際咖啡品牌成長最快速之品牌，以及越南最受歡迎的咖啡品牌，成為消費者購買即溶咖啡的不二之選。

該活動優惠期限有限，現在就可以上網登入發票，免費獲得王者咖啡經典試飲組，並有機會抽中HERMES愛馬仕精品，詳情可參考https://reurl.cc/Q4XoLq，想了解更多，請到King Coffee王者咖啡官網查詢。