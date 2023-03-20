華信假期台北-馬祖重磅搶市 易飛網邀請世界走進馬祖

響應華信航空「台北-馬祖南竿」航線開航，且迎接跨境旅遊復甦及小三通逐步鬆綁，旅遊電商易飛網宣布推出華信假期「台北-馬祖」自由行，2天1夜機+酒僅5,988元起，搭配12期分期僅須月繳499元起，助旅人無壓追藍眼淚。

而易飛網也成為國內首家成功整合「華信假期」、「南北之星快輪」及「台灣好行@馬祖」等橫跨空、海、陸三大交通運具的上市櫃旅行社，三大交通拼圖將成為完善本島赴馬祖交通網的一大助力，盼在4月藍眼淚爆發季節，提供國人及全球各地旅客多元且適切的交通解決方案及旅遊行程，讓世界走進馬祖、讓馬祖之美享譽國際！

易飛網整合陸海空三大交通運具，邀請國人及國際旅客飽覽藍眼淚之美。圖／易飛網提供

易飛網董事長周昀生表示，易飛網深耕馬祖多年，除於當地設有分公司外，亦於2021年取得南北之星快輪獨家總代理，克服霧季影響航班之苦；而於同年取得的華信假期總經銷，至今已邁入第三年，隨著華信航空將於本月26日開航「台北-馬祖南竿」航線，進一步打通台灣本島赴馬祖的交通動脈，易飛網立基於過去的耕耘與旅遊資源優勢，在跨境旅遊復甦的此刻，再推出華信假期「台北-馬祖」自由行全系列行程，並向國人及全球各地赴台灣本島的國際旅客招手，透過易飛網整合的空、海、陸三大交通運具，將能飽覽被CNN列為世界15大奇景之一的藍眼淚之美。

周昀生指出，小三通對於馬祖觀光旅遊產業而言十分重要，過去因疫情停航近三年，終於在今年1月局部復航，惟適用對象仍受限；隨著政府近日釋出將擴大開放對象之訊息，易飛網樂觀其成，更已超前部署空、海、陸三大交通運具，除本於服務精神善盡企業社會責任外，也盼提供未來有意搭乘小三通航線旅客往返馬祖的多元交通選擇；未來易飛網也將持續關注政策動向，以打造符合市場需求的小三通系列旅遊產品，成為國內外旅人的貼心旅遊管家。

華信航空「台北-馬祖南竿」航線開航，易飛網推出華信假期「台北-馬祖」自由行5,988元起。圖／易飛網提供

易飛網表示，響應華信航空全新航點「台北-馬祖南竿」將於3月26日首航，易飛網攜手華信假期推出三大好禮放送活動，3月底前報名華信假期馬祖自由行系列行程，前100名旅客贈送「馬祖美食三寶」兌換券，包含馬祖漢堡─繼光餅、老酒麵線及鼎邊糊，還可獲得「台灣好行@馬祖」觀光旅遊券，體驗附帶隨車導覽的專車遊島，若兩人同行，第二人再享優惠500元，全系列行程5,988元起，搭配易飛網12期分期零利率專案，每月只要499元起；而想乘船出遊的旅客，易飛網特別推薦南北之星「春旅馬祖藍眼淚3日」，入住一晚有「小希臘」美譽的芹壁石頭屋、大啖巨無霸豪華海鮮餐、夜尋世界奇景藍眼淚，兩人成行，每人只要9,980元起，若採12期分期，僅須月繳832元。

易飛網說明，在華信假期「台北-馬祖」自由行系列產品正式推出後，易飛網提供旅客前往馬祖的交通選擇正式納入第三張拼圖，也大幅提升易飛網給予旅客多重且彈性的交通保障，具體提升服務品質。舉例而言，如遇濃霧導致馬祖南北竿關島且班機停駛時，易飛網因同時為南北之星快輪獨家總代理及華信假期總經銷，將能提供華信假期旅客多一種備案選擇，在船班尚有空位時，可優先協助旅客轉搭南北之星快輪，以確保旅程順暢零瑕疵，並紓解班機停飛造成的旅運影響。

南北之星快輪能克服霧季致航班停飛造成的影響。圖／易飛網提供

易飛網表示，馬祖島嶼地勢起伏大，部分路段非常顛簸，考量旅客安全與便利，故與連江縣政府共同推廣「台灣好行@馬祖」懶人式遊島專車，一共4條路線，包括「南竿-媽祖巨神像線」、「北竿-戰爭和平公園線」、「莒光-東犬燈塔線」及「東引-國之北疆線」，串聯馬祖九成以上的知名景點，只要4人報名就發車，且隨車有專業導覽員解說，帶旅客輕鬆深遊四鄉五島。即日起於易飛網官網下訂「台灣好行@馬祖」全線票券通通5折優惠，規劃馬祖遊的旅客可把握優惠。更多馬祖相關行程請洽易飛網客服專線(02)7725-0800轉6。