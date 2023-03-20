媽咪樂27週年 做好ONE事走過萬日

媽咪樂健康科技股份有限公司於昨日，在高雄萬豪酒店舉辦27週年感恩春酒活動，此次春酒活動以《做好one事 走過萬日》為主軸，傳達媽咪樂健康科技27年來秉持初心做好每一件事，經過不斷的淬鍊轉型，在昨日邁向了第一萬個日子。

在這次活動中，媽咪樂健康科技也宣告成為全台首家申請創櫃的居家清潔公司(股票代號：7640) ，已於3月7日透過創櫃板辦理登錄前籌資，持續的往資本市場邁進，完善公司的財務及內控制度，致力健全公司的體質，實現讓利及員工分紅分股的機制；通過ISO9001認證：導入國際標準證明了媽咪樂的作業流程及管理程序，能在品質的基準共識下被執行；獲得健康職場認證：落實以人為本的企業願景，重視員工的身心健康；屢創佳績的媽咪樂健康科技今年度更不忘初心，善盡企業責任(CSR)捐贈社會局100萬元「社會福利基金」。

媽咪樂歡慶27週年，舉辦春酒犒賞員工，董事長龍耀宗與夥伴合影。圖/媽咪樂提供

媽咪樂健康科技近年來透過數位轉型、科技導入，將無形的服務提升到新的境界；將資訊雲端化並透過數據的獲得及反饋翻轉傳統的清潔服務，提高服務的價值並提供客戶最佳的解決方案。

媽咪樂健康科技董事長龍耀宗表示，接下來將引進更多的策略股東，從「健康、安心、省時」的核心理念出發，升級系統及嶄新的商業模式。並透過跨國際的合作、台日企業聯盟現正進行中，東南亞版圖的擴張指日可待。龍董事長也特此感謝產官學各界貴賓，蒞臨現場給予鼓勵與祝福，更感恩媽咪樂所有團隊夥伴們的支持和參與，讓整場活動順利圓滿。