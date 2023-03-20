「第68屆台灣文化獎」盛大登場 三大南管樂團獲表揚

由台北西區扶輪社主辦的「台灣文化獎」頒獎典禮18日(六)晚間於晶華酒店盛大舉行，今年特別邀請台北藝術大學傳統音樂系協辦。台北西區扶輪社翁嘉立社長致詞時表示，「台灣傳統文化豐富多元，是珍貴的藝術資產，此次是台北西區扶輪社主辦的第68屆台灣文化獎，我們將持續推廣各類的台灣傳統文化，希望能為國家的文化傳承盡一分心力。」

台北西區扶輪社理事暨台灣文化獎主委林炎良則表示，「今年台灣文化獎的主題是『南管表演藝術文化』，獲獎團體各有特色， 頒獎典禮以精心準備的精彩表演，衷心感謝他們為傳承本土傳統文化所做諸多努力與貢獻。」

此次獲獎的團體按得票數排序分別為：「台南市南聲社」，為南管館閣，具有一百多年的悠久歷史，曾與東南亞及歐洲國家音樂團體深入交流；「台北市華聲南樂團」由名音樂家吳昆仁與江月雲創立於1985年，以保存典型廈門派的藝術形態為主要特色；「台北市和鳴南樂社」來自大稻埕地區，是廟宇與古樂文化緊密結合的重要典範。

南管藝術源於福建泉州，明清時期泉廈移民傳入台灣，流傳至今於風格及演奏技巧上，已發展出獨有的特色，是台灣極具有代表性的古典音樂之一。早期在農業時代館閣林立，南管樂曲旋律徐緩婉約，廣受喜愛，因此成為仕紳爭相拜師學藝的雅樂。

翁嘉立社長認為，加強推廣南管音樂，提高民眾欣賞的興趣，並鼓勵年輕人認識、參與，都將為南管藝術文化注入活力及生命力，帶來正面的意義。

台北西區扶輪社成立於1954年，長期致力於發掘肯定各領域藝術文化工作者，且提供於國內大學、研究所進修或進行相關教育文化學術研究有成人士之資助。自第10屆台灣文化獎起，擴大給獎對象為國內外專家學者及外國留學生，獎勵其從事有關台灣文化之研究、推廣及保存等貢獻。

台灣文化獎至今表揚於音樂、文學、藝術、音樂、歷史、建築、社區經營等領域表現傑出的文化工作者逾百人，歷屆得獎者包括：體壇名將紀政、歷史學者江樹生、藝術學者蕭瓊瑞、作曲家許常惠、鋼琴家周雅郎、公廣集團董事長陳郁秀、影像工作者黃明川、原住民文化學者童春發、藝術家撒古流、巴瓦瓦隆等。