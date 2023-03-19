涓豆腐全台首發『植感韓系美食』正式開箱 雙木林再享植感料理 9折優惠

植物肉系列也可以很韓味，最強植感韓系美食在涓豆腐開箱啦！全台最大韓式知名連鎖品牌「涓豆腐」在百花盛開且充滿希望的春天，推出全台首發「植感韓系美食」於16日正式開賣，讓消費者在繽紛五彩的春季，食在植感、健康有感。

涓豆腐推出植感系列新菜皆採用「新創植物肉」，強調非基因改造、純植物蛋白，擁有豐富蛋白質和膳食纖維；且採用最傳統韓式烹調方式帶出最經典的韓式滋味，除了讓蔬食者大快朵頤外，就連喜歡韓式料理的肉肉控也會耳目一新，搶吃一輪。

涓豆腐向來以道地韓式豆腐煲最讓人叫好，「植感炸雞鮮菇嫩豆腐煲」也是此次植感系列強打的美食之一，強調「吃得到美味植物肉」的豆腐煲，採用全新一代植物雞搭配多種鮮蔬、菇類和嫩豆腐，讓湯頭更顯清甜美味，完美的雞肉咀嚼感，及其豐富蛋白質、纖維素，吃起來更無負擔、更暢快。

到韓式餐廳怎能漏掉韓式炸雞？涓豆腐植感系列全新端出「植感炸雞年糕」，全新一代植物雞的肉質富有彈性與嚼勁，放入Q彈年糕，再裹上獨家韓式炸雞醬，新嫩彈度，酥脆、無骨、多汁口感，讓蔬食者也能痛快吃炸雞。

涓豆腐推出328元植感炸雞年糕。圖／涓豆腐提供

歡慶『植感系』新菜上市，涓豆腐同步加碼「你的姓最有價〝植〞」活動來搶攻韓迷和饕客的心！自即日起至31日止，凡到店消費，其中一位姓氏中有「木」、「艸」部，任點一道植感系料理，即享9折優惠。邀請所有喜歡嘗鮮朋友一起體驗最『強』植感韓系美食的迷人滋味！涓豆腐全台門店資訊： https://www.dubuhouse.com.tw/Store.html