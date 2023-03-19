瞄準普發6000 福容花蓮店推六六大順再送6000體驗券加6元多住一晚

兒童節買大送小最低每人1,035元起，加贈千元大禮包

全民普發現金6,000元自3月22日起開放登記，最快4月6日起即可正式開跑，受到各界高度矚目！為搶攻國旅龐大市場，飯店業者紛紛摩拳擦掌，福容大飯店花蓮店自4月1日起至6月30日止推出「六六大順！福容對你最好」專案，兩人同行入住市景客房，加6元可多住一晚，享福卡會員再享分級折扣，僅限電話訂房每日限量六間。

另搶兒童清明連假商機，福容花蓮店四月祭出「歡樂兒童節 買大送小」，兩人成行、電話預訂福容假期一泊一食，可入住海景客房再送兩位小朋友入住，等於免費升等海景家庭房，僅限電話訂房每日限量六間，平均每人每晚只要1,035元起。4月1日至5日使用官網、電話訂房或享福卡APP訂房，入住加碼贈價值千元以上【兒童大禮包】，一同歡慶兒童月。

疫後振興經濟，政府普發每人現金6,000元，民眾要如何使用6,000元才能發揮極致效益？福容花蓮店推出「六六大順！福容對你最好」專案，兩人同行入住市景客房，加6元就能多住一晚，平均每晚3,903元起，享福卡會員再享分級折扣，採電話訂房、每日限量六間；活動期間入住，再加贈超過6,000元餐飲設施體驗券，包括三溫暖、Dosun電輔車2小時體驗券、KTV、棋藝室與VR虛擬實境買一送一、晶雅SPA 600元折價券以及餐飲抵用券200元等，每房每晚加贈乙份，住兩晚贈送兩份。

全民普發6000，福容花蓮店再送6000元餐飲設施體驗券，加6元多住一晚。圖／福容花蓮店提供

春遊花蓮，最大重頭戲即賞螢火蟲！每年四月底至六月上旬，是賞螢火蟲的最佳季節，福容花蓮店推薦旅客前往花蓮光復鄉參加「2023 花蓮大農大富螢火蟲季」，即日起至4月9日於大農大富平地森林園區開跑，每日推三梯次賞螢體驗，還有賞螢專車停靠福容花蓮店，每周五、六準時發車，清明連假再加開班次，把握全台最早、最大的螢光海浪漫美景。

另搶兒童清明連假商機，福容花蓮店四月祭出「歡樂兒童節 買大送小」，兩人成行、電話預訂福容假期一泊一食，可入住海景客房再送兩位小朋友入住，免費升等海景房，僅限電話訂房每日限量六間，平均每人每晚只要1,035元起。4月1日至5日使用官網、電話訂房或享福卡APP訂房，入住加碼贈價值千元以上【兒童大禮包】，包含花東限定乖乖、兩款VR虛擬實境、冰沙兩杯、晚餐第二人半價券、兒童早餐買一送一券，且採優惠價選購兒童歡樂分享餐，原價699元+10％， 則以299元~399元加價購，共同歡慶兒童月。

期間限定兒童炸物分享餐。圖／福容花蓮店提供

歡慶兒童節，福容花蓮店推買大送小，最低每人1,035元起。圖／福容花蓮店提供

飯店還同步推出兒童新天堂活動，有限定吉祥物莫那督門跳迎賓舞與賓客互動，還免費贈送魔法氣球，以及迷你版莫那督門吉祥物娃娃保齡球闖關大賽，歡迎前來挑戰。4月無邊際泳池重新開放，首度推出「小小救生員養成班」，可提前於官網線上報名。備受大人小孩喜愛的神奇魔術秀亦隆重登場。為與孩子共享親密時刻，福容花蓮店首度推出親子紓壓身體課程，自4月1日起至30日止下午1點至晚間10點，親子價只要4,200元享60分鐘，帶給您最豐富的精彩活動。福容大飯店花蓮店地址：花蓮市民生路51號、訂房專線：(03)823-9988或官網：https://www.fullon-hotels.com.tw/hl/tw/news-detail/6000/