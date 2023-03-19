《向海那漾》、《清水那方》豪華露營邀請畢業生揮灑美好時光

校園裡的點滴日常，在每個人心裡烙印成最甜蜜且深刻的青春記憶。在春鳥花開之時，也正提醒我們畢業季即將到來。想與同儕一起抓住青春尾巴，盡情揮灑汗水與歡樂嗎？豪華露營《向海那漾》與《清水那方》聯手推出畢業旅行優惠方案，免費贈送啤酒及專屬紀念合照，讓同學間醉後同歡那即將一去不復返的美好青春！

預定台中《向海那漾》平日豪華露營四人帳，只需要一人出示學生證或學士服，即招待2,000CC的啤酒柱，讓好友們暢飲狂歡，並且也免費贈送專屬紀念合照，讓你與同儕們的青春回憶永留存。除此之外，更有免費租借造型充氣服裝的服務，穿戴上特別的裝扮，彷彿也為這場畢業之旅，戴上充滿霓虹色彩的濾鏡，回味無窮。

預定彰化《清水那方》平日豪華露營四人帳，只需要一人出示學生證或學士服，則每帳招待啤酒或可樂一手，同樣也免費贈送專屬紀念合照。除此之外，每位更享有日式風情的浴衣體驗一次。

《向海那漾》火烤兩吃的晚餐加上啤酒以及無敵海景夕陽，讓人大呼過癮(工商時報提醒您 未滿十八歲禁止飲酒、酒後不開車，安全有保障)。圖/業者提供

不管預定《向海那漾》或《清水那方》的畢業旅行全包餐優惠，都享有豪華火烤兩吃晚餐buffet、營養豐富早餐buffet，還附上可口的下午茶餐點，讓人享受微風徐徐之下，與好友們暫時遠離繁重課業，輕鬆聊天話家常。

本次優惠活動日期將於3月15日至6月30日止，快來如同滿滿海島度假風情的《向海那漾》，或擁有了林間鳥鳴、綠葉芬芳的《清水那方》，與好友們一同把握醉後揮灑的青春尾巴的機會！

活動詳情請上網查詢

◆向海那漾官網：https://www.nayangbeach.com.tw/ ◆清水那方官網：https://www.qinshui.com.tw/

(工商時報提醒您 未滿十八歲禁止飲酒、酒後不開車，安全有保障)