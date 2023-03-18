雄崗美術館舉辦「本格魂聯展」

雄崗美術館至4月30止舉辦本格魂聯展，包括孫柏峰、陳香伶、陳淑媚、盧麗珠、王文德、曾琬婷、連宏珠等實力派藝術家，以純熟古典技法作為個人藝術創作之底蘊，展出雕塑、油畫、玻璃工藝等不同風格之數十件經典作品，充分展現藝術家「最初」、「最原味」的「本格魂」精髓。

雄崗建設經理林潍在開幕儀式致詞表示，聯展藝術家的作品極具藝術欣賞價值，絕對值得藝術愛好者來一趟藝術饗宴。林潍說，雄崗建設會繼續用「雄崗美術館」這個平台支持台灣在地藝術家。

聯展作品之一。圖／黃全興

本格（ほんかく）來自推理小說，是最初、最原味，代表「正統」的意思。策展人孫柏峰表示，現今當代藝術多元風格紛陳，仍有不少藝術家堅持「本格」精神，持續在創作，他們堅持扎實以純熟古典技法作為藝術創作之底蘊，在原有的文化基礎上，再次探尋藝術的可能性。而參與本次聯展的七位藝術家，他們除了傳統雕塑技法外，在各種多媒材 、 素材的運用上，藝術家如何游刃有餘且言之有物，展現他們的「本格魂」!

聯展雕塑作品。圖／黃全興

孫柏峰：以扎實的雕塑藝術養成，將雕塑塑造之初的骨架變異為人體各種姿態的舞動線條，展現真實內心的生命吶喊。

陳香伶：精熟西洋古典油畫技法，以當代視野再次詮釋古典花鳥題材，呈現21世紀風格的古風雅韻。

陳淑媚：無論銅雕或油畫，藝術家型塑 、描繪各種牛隻群像，目的在回溯早期農業時代的單純與美好。

盧麗珠：精熟玻璃工藝，無論是立體造型亦或玻璃釉燒—人工縮釉法，皆以其獨到的燒製技術表現出玻璃材質獨特晶瑩的色彩之美。

王文德：作品以裂解崩離的人型和肉體表現現代人生命與心靈不完整?破碎與分裂的生命情狀。

曾琬婷：以繽紛多彩的油畫描繪海底珊瑚礁的美麗群像，當自然環境與地貌隨著時間有更大的改變，「如何與人類共生的『自然』和平相處」是其目前在創作中所亟欲引發人們關切的方向。

雄崗美術館地址：高市鼓山區富農路328號。