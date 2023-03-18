TaylorMade推桿家族添新血 Spider GTX與GT MAX革新問世

Spider推桿家族再添生力軍！全球高爾夫科技創新領導品牌TaylorMade宣布推出全新Spider GTX及Spider GT MAX。沿襲TaylorMade經典Spider Tour與Spider X推桿優異性能，Spider GTX推桿搭載True Path瞄準設計、Pure Roll2嵌入物，透過重量的重新配置，打造更穩定的推擊表現，並新增多款亮眼配色；Spider GT MAX則加入可調節的配重設計，讓球友依照個人擊球習慣即時調整重心位置，帶來更個人化的調節性能以及豐富多樣的推擊效果。

全新Spider GTX搭載多款亮眼特點，包括備受好評的 True Path瞄準設計，黑白對比瞄線有助球友規畫清楚的進洞路徑，輕鬆聚焦路線；同時為提升推桿的穩定性，減少觸球時的桿面旋轉，Spider GTX選擇將配重集中在球桿後側，重量154克之後置穩定配重條可創造更低重心，幫助擊球時的控制性與穩定性，創造高容錯表現。其獨特的側翼結構也傳承了Spider家族的美學標誌，流暢的線條與銳利的角度無縫接合，形成搶眼奪目的外側邊框，在瞄球設定時可以達到最佳視覺效果。

全新Spider GT Max推桿預定3月24日於全台TaylorMade授權經銷商正式上市！圖/業者提供

Spider GTX應用複合材質結構，桿身選用6061鋁合金材質經由100%機械研磨工藝製成，重量僅194克，讓工程師得以將更多重量轉移至桿頭框架之外，同時運用PVD塗層工序打造出高雅外觀，達成抗刮、抗裂和耐磨的特性，全面提升耐用性。此次一共推出六款配色，豐富的顏色選擇滿足球友對個人風格展現的渴望。Spider GTX推桿定價15,800元，共有六色選擇：迷霧銀、曜石黑、晶艷紅、雪地白、冰河藍、胭脂粉。

至於Spider GT Max則是配有兩顆40克的可滑動鎢鋼配重，可根據不同需求輕鬆調整，達成更理想的重心、趾部垂角以及桿面旋轉表現，此設計幾可涵蓋過去所有 Spider 鎚頭型推桿的重心範圍，同時還能有效降低推桿的失誤率，為球友在果嶺上的準確度加分。對於推桿路線容易左偏的球友，可以將滑動配重移動到最後側的位置1，能夠實現最低的重心、高穩定性，以及較少的桿面旋轉；對於容易出現偏右路線的球友，可以將配重移動到前側的位置3，創造最多的桿面旋轉，同時增加趾部垂角，有助於更快的關閉桿面；而對於不會特別偏移的球友來說，希望可以享有更靈活多樣的推桿功能性時，位置2便是最合適的配置。

Spider GT Max 採用銀色飾面，呈現精緻時尚的外型，搭配Spider系列經典的True Path™瞄準設計以及Pure Roll2嵌入物，提升瞄球準確度與優異的全桿面滾動表現。輕量6061鋁合金上蓋僅146克，幫助重量轉移至外側邊框，提高穩定性；桿底的98克滑動軌道採用不鏽鋼打造，讓鎢鋼配重塊能各自沿著軌道滑動，以呈現不同的性能設置。全新Spider GT Max推桿定價21,800元，預定3月24日於全台TaylorMade授權經銷商正式上市，將提供34吋和35吋兩種長度，以及短頸、單彎兩種桿頸選擇。