青年創業發揮舞台 首場「好樣市集」光復新村登場

臺中市政府積極推動臺中青年創業發展；為扶植青年創業，台中市政府勞工局今年度辦理15場「好樣市集」，首場市集今（18）日在光復新村青創基地舉辦，集結20家台中市大專院校推薦輔導的創業團隊與台中市創業青年設攤展售產品，並由市府勞工局主任秘書賴緣如出席活動，同為「好樣市集」揭開序幕。

市府勞工局主任秘書賴緣如與市議員林碧秀、李天生、張芬郁、霧峰區長白峨嵋、霧峰區坑口里長王中興等貴賓出席首場「好樣市集」開幕活動，台中市議會副議長顏莉敏、市議員蘇柏興、林德宇、林霈涵服務處及各大專院校育成中心亦派代表共襄盛舉。圖／李淑慧

賴緣如主秘表示，「好樣市集」是中市府自109年起推出的青創市集品牌，與台中市17所大專院校積極合作，透過市集擺攤，創業者可直接在現場與消費者互動，進而提升產品與服務的成熟度與曝光度，逐步協助各大學輔導的創業青年及團隊落實創業夢。

此外，今年度好樣市集均擇在光復新村青創基地舉辦，為市府推動青年創業極為重要的孵化場域，可讓有志創業青年相互交流及分享創業經驗，培養具創新、創業精神之人才。

勞工局表示，首場市集共設有20攤，由學校育成單位推薦優秀的創業學生團隊及青年共同設攤參與；其中，朝陽科技大學蘇同學販售注重健康不追隨潮流的甜點，將西式甜點擺盤與台灣農產結合，烘焙出令人賞心悅目且無負擔的糕點，市集現場販售當日現做塔類甜品及自烘的手沖咖啡，更是遊客秒殺美食。

市集商品種類多元，甜點、輕食、陶瓷、泥作、各式手工藝品、圖文創作、寵物用品及花藝植栽等文創商品，同時邀請8組各大專院校學生社團及街頭藝人帶來精彩表演，相當熱鬧。

青年創業第一站，首場好樣市集光復新村熱鬧登場。圖／業者提供

勞工局表示，活動現場也設置「台中市青年一站式創業服務站」宣導攤位。市府相當重視也鼓勵青年勇於創業實踐夢想，為提供更多元且專業的創業協助，於社會創新實驗基地(精武圖書館)7樓成立「台中市青年一站式創業服務站」，提供各類創業諮詢輔導、辦理創業培力課程、交流媒合會與創業小聚，服務專線04-2229-1785(一起幫我)，由專人提供一站式創業服務，青年市民只要有創業需求皆可諮詢。

更多創業服務站服務內容、課程、媒合會及創業市集活動等資訊，可至「台中市青年一站式創業入口網」查詢，也歡迎致電「台中市青年一站式創業服務站」(04)2229-1785或服務信箱tym22291785@gmail.com，並持續關注「勞動in台中 青年一站式創業服務站x好樣市集」臉書粉絲專頁最新消息，讓市府協助一起完成創業夢想。