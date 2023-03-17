安坑輕軌串起旅遊新玩法 民眾假日新選擇

近日位於新店的安坑輕軌開通後，不僅緩解新店到安坑的交通，也帶動安坑旅遊的新熱潮。趕緊安排一趟安坑輕軌小旅行，不用堵車，不須停車位，在風光明媚的安坑軌道上，閒逸享受假日悠哉氛圍，周休二日將至，邀請民眾一同遊覽安坑好去處。

安坑輕軌全長7.5公里，設置9座站牌。首站K9十四張站，可與新北環狀線銜接轉乘。沿途經由沿路十四張站、新和國小站、陽光運動公園站、安康站、景文科大站、耕莘安康院區站、台北小城站、玫瑰中國城站、雙城站，旅客可使用電子票證、信用卡及行動裝置，在月台上的進站藍色刷卡機感應進站（出站刷卡機則是紅色的）。車廂寬敞舒適，一大面窗可欣賞沿途綠意景色，行進時平穩舒適，票價也僅需20-25元。唯一特別要注意的是，到站時需要按開門鈕才能下車。

安坑輕軌開通後，也開啟安坑美食與旅遊的新大陸，如座落於耕莘醫院站的「布佬廚房」，為該區相當知名的全蔬食義式餐廳，開業至今已十餘年，從自家院子撐開幾把大洋傘，擺了幾張桌椅，現今已有完整店面，顛覆民眾對蔬食的刻板印象，廚藝團隊仍持續研發創意性的蔬食料理，料理兼顧色香味俱全，讓不遠千里而來的消費者，每次都有驚豔感。

「布佬廚房」為安坑知名的全蔬食義式餐廳，料理兼顧色香味俱全，讓不遠千里而來的消費者，每次都有驚豔感。圖／業者提供

在「布佬廚房」用餐後，多半會悠悠地走到一旁的「暖暖小日陽」喝上一杯咖啡，店內人氣甜點《肉桂捲》是老闆娘每日親自手工揉麵製作，焦糖醬也是親手熬製而成，特別將焦糖醬熬製出帶焦的香氣，再配上一杯美式咖啡，讓人們休息片刻，享受綠茵庭院的自然風光，令人心曠神怡。

位於同站的車子路荷花池也是私房景點之一，小橋旁搭配池畔旁涼亭，當荷花盛開時，又是另一番風味的網美打卡點。在安康站步行約10分鐘即可到安康花市，雖然不是很大花市，但品項豐富令人愛不釋手，從小盆栽到大花藝都應有盡有，光是拍照就非常值得，喜愛花卉的朋友千萬別錯過。

安康花市從小盆栽到大花藝都應有盡有。圖／業者提供

陽光公園站除了陽光公園外，還有另一個非常可愛、有著企鵝主題的安和景觀公園，一整片的綠意，圍繞著擁有海洋風格的遊戲區，且搭配大企鵝溜滑梯，不論大人小孩都常喜歡在這嬉戲。