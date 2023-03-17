「女力崛起 前進高爾夫運動」 北投國華球場38女孩日趣味活動

過去三年的新冠疫情無意中造就了高爾夫運動的風行，這個人與人之間有點距離但又能一起同樂的運動漸漸走向年輕群眾，連演藝界也掀起了高爾夫風潮，許多年輕藝人在近年紛紛加入高球運動，如周杰倫、昆凌、周興哲、佩甄、羅志祥…等都是球場的常客，高爾夫不再是「老人家的運動」。現時到各地高爾夫練習場或球場，皆可看到年輕女性球友揮桿的身影，女力在高爾夫產業漸漸壯大成長。

全球流行高爾夫上一波高潮在老虎伍茲最顛峰時期，彼時美國高爾夫產業產值高達700億美金之多。過去三年的新冠疫情則造就高爾夫產業的另一個高峰，眾多新血的加入再次讓台灣高爾夫產業蓬勃發展，不僅練習場及球場人滿為患，連百貨公司高爾夫服飾及周邊商品業績都節節高升，整體高爾夫用品區在去年百貨周年慶期間業績都較前年成長有兩成之多。業界最年輕女性且具專業知識的球場經營者何麗純，非常樂見高球有更年輕化且更多女性參與的趨勢，也極力推動高球活動朝向更活潑創意、多元的走向，讓更多年輕人願意加入此項運動。

身為國華球場第二代，何麗純以身為高球業者及專業教練背景，對推動高球產業發展始終不遺餘力。她表示，希望藉由舉辦多元化趣味活動，能使高爾夫產業在台灣更蓬勃發展。圖／業者提供

身為國華球場第二代的何麗純，2000年回台之後一直極力推廣高爾夫運動，曾管理明星高爾夫球隊、舉辦國際盲人高爾夫錦標賽、特殊奧運台灣高爾夫邀請賽、雅妮日（跟球后曾雅妮一起做公益）、職業比洞賽、一桿進洞體驗賽…等多項創舉，如今重回國華高爾夫球場協助提升各項軟硬體的品質，同時也希望用不同的立場與形式繼續在台灣推進高爾夫運動。2023球場舉辦的第一個活動便是為女性設計的趣味賽事，重點不在球技而在於「好玩」及「超值」，目的是要女孩們在這個女孩專屬的節日可以跳脫框架的束縛，擺脫一系列的規範與標準答案後，更能真實感受到身體的感覺，隨心所欲的揮桿。

國華球場2023首波主打「38女孩日活動」，一個只限女性參加、用3支球桿打18洞的趣味活動。在這個風和日麗的日子，球場湧進近百名女性球友，罕見地這麼多「女孩」球友們齊聚一堂，一起體驗小白球運動的魅力。打完18洞後，女孩們齊聚至國華全新的「秘境」空間，欣賞夕陽美景及享用美味自助餐佳餚的同時，更開心激動的領取主辦單位所準備的眾多獎項。本身也是位「女孩」的何麗純，開心地跟大家表示，一直以來她都是那個跳脫制式框架束縛的女孩，所以才會發想出在這個特別的日子裡，讓女孩快樂地以3支球桿來進行的趣味比賽，期望讓大家都感受高爾夫的獨特魅力。

國華高球場創意推出的「38女孩日活動」，只限女性參加，要球友們用3支球桿打完18洞。圖／業者提供

本次活動主題圍繞著3跟8這兩個數字，呼應專為女性慶祝的38婦女節。成績只要逢3跟逢8就可獲得跳獎，第3洞(Par 3短洞)跟第8洞(Par 5長洞)只要成功打帕就送出一輛可愛的迷你高爾夫球車時鐘，甚至在第3洞如果妳能打出一桿進洞，球場祭出享打球一年365天免果嶺費的大獎，價值高達68萬元之多，堪稱最有誠意之大獎。而且這一桿進洞獎就設在國華par 3短洞裡最容易的一洞，就是希望能夠賓主盡歡，國華願與女性嘉賓們共同慶祝這個一年一度的特別節日。最終，年輕女孩譚亞琴以91桿總桿的佳績，拿下「國華38女孩日」總桿冠軍，她也毫不藏私地跟所有女孩們分享她的練功法則，就是練球只練3支球桿，也難怪她能力壓群芳奪得本次總桿冠軍獎盃。

何麗純以身為高球業者及專業教練的背景，對高球產業發展一直都不遺餘力，期待有更多人能開心地享受高球運動的魅力。也希望藉由學習高爾夫運動可以體驗「開心學習、學習開心」的目的。她希望藉由多元化趣味活動的舉辦，高爾夫產業能在台灣繼續蓬勃發展，接觸年齡層可以越來越低、球迷可以越來越多、活動可以越來越多元有趣。相信熱愛跳脫傳統框架的她，日後會持續端出讓人眼睛發亮的好產品，讓我們大家拭目以待！