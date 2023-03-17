Kia劃世代品牌LSUV鉅作 純電智慧休旅The Kia EV9預定3月底全球問市

Kia車廠日前正式公佈作為品牌首款三排座純電智慧LSUV–The Kia EV9的外觀與內裝設計，由內到外展現了先進前衛的造型和優雅風采，亦代表著Kia在成為永續移動解決方案提供者的路上，邁出了關鍵一步。

The EV9大膽和自信的設計，源自Kia 品牌的”Opposites United對立的和諧”的設計理念，利用自然和現代的看似對立的不同特質，透過設計將其融合為一個和諧的個體，打造充滿張力的視覺感受。Kia全球設計師團隊利用時尚風格、雕塑性的外觀、和自信並果斷的幾何線條，創造出獨特的組合，打造出The EV9極具現代感卻又優雅的LSUV。Kia全球設計中心執行副總裁兼負責人Karim Habib表示：”The Kia EV9開創了全新格局，並重新定義設計、智慧連結功能、實用性、和環境責任的標準。”The Kia EV9為客戶提供了高品質的觀點，並在LSUV領域提供全新的EV視角。全新建立的級距，運用空間、技術和設計的創新使用，不僅為駕駛，同時也為所有乘客提供直覺式的體驗與出色的尊榮寵待。”

The EV9搭載懸浮式的全景儀錶板結合雙12.3寸觸控式螢幕，中控台同時配備充足置物空間，展現優雅簡約、尊榮、人性化的設計。圖／業者提供

在”Opposites United”的引導下，Kia設計師團隊具體落實了The EV9 Concept概念車的設計思維，打造出極具視覺張力的前衛設計。尤其是”Bold for Nature”的設計語彙，以自然與物質元素的結合為啟發，在The EV9的外觀設計中更扮演了重要的角色。The EV9毫不費力地將LSUV旗艦休旅的壯闊大器，與EV電動車的優雅從容相結合，重新定義未來的純電智慧LSUV，創造全新設計指標。

The EV9車頭由簡單明瞭的線條和車身外觀為標誌，散發出自信、簡潔和沉穩的氣息。”Digital Tiger Face”的設計，搭載了與頭燈相鄰的兩組小立方體，為The EV9創新的”Star Map LED日行燈”，創造了新的照明體驗，並提供精緻的動畫照明模式，這將成為品牌未來的電動車型的不可錯認的全新世代DNA。The EV9的車身輪廓由多邊形設計語言打造，將強烈的LSUV大器身段與卓越的空氣動力學效率做出完美結合。動感的三角形擋泥板和醒目的幾何輪拱與車身結合，將多邊形元素塑造為一個更具凝聚力、彷如雕塑藝術品的車體線條，而齊平的車外把手和錐形後車頂線，同時創造出流暢高效的運動感，呈現出充滿張力的車身外觀。車尾部分，簡潔俐落的尾門線條與細長的尾燈，呼應車頭的設計風格，讓兩者更相得益彰之外，更彰顯出The EV9強悍自信的姿態。

The EV9內裝設計的關鍵源自Kia的” Opposites United”與 ” Technology for Life “的設計理念，Kia認為惟有促進人車間積極直覺的互動，創新科技才需要被創造出來，從而實現移動的新可能性。這讓Kia設計師團隊能夠為所有乘客優先考慮空間、舒適性和科技展現，重新構想純電智慧LSUV理應具備的樣貌。

基於Kia全球電動車模組化平台(E-GMP)打造下的The EV9，長軸距、低腰線和平坦的電動車架構，為所有乘員創造出寬敞舒適的空間，讓所有乘客能夠在三排座椅空間中，享受媲美家中客廳休息空間的舒適與放鬆 。The EV9提供六人座和七人座兩種車型，並可依照車主需求來評估選擇座椅配置和功能，以確保The EV9為所有乘員提供相等的空間、舒適度和體驗，而無需將所有的注意力放在駕駛身上。

The EV9充電時，第二排座椅可旋轉180度，以便乘客與第三排的乘客互動。圖／業者提供

當The EV9充電時，第一排和第二排座椅能夠同時傾斜讓乘客放鬆和休息。第二排座椅更可旋轉180度，以便乘客與第三排的乘客互動。在寬敞、明亮、通風的車廂內，The EV9體現優雅簡約、尊榮、人性化的設計。懸浮式的全景儀錶板從方向盤延伸至車輛中央，結合雙12.3寸觸控式螢幕，提升數位化體驗，讓功能控制更輕鬆，並且降低實體按鍵數量。The EV9中控台配備了充足的置物空間，包括位於其底部的寬敞隔間，中控台面板的設計，也更進一步增加了內部空間的精緻質感。The EV9的另配備高畫質視聽系統，打造出豐富的沉浸式體驗，並提供乘客不間斷的數位體驗。在車載影音娛樂螢幕下方，一系列隱藏式觸控按鈕，則提供了常用的空調控制、通風、加熱座椅…等功能。

The Kia EV9將於3月底舉行全球線上首發，在這次活動中，Kia將以“Here to reshape the way we move”為主軸，公開所有The EV9產品資訊。作為Kia品牌的旗艦鉅作，The EV9不僅將加速Kia品牌轉型，更將讓Kia成為永續移動解決方案的提供者，和所有前瞻車主共同邁向永續未來。