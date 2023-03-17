以紳士風範改寫當代 全新BMW 520i M Sport鉑金版傲然上市

當代領袖級中大型豪華房車經典代表，肯定非BMW 5系列莫屬！迎合品味買家，BMW總代理汎德於今日(3/17)正式推出全新BMW 520i M Sport鉑金版，以更具性能氣勢的M空力套件、M專屬輪圈、鍍鉻水箱罩搭配霧銀直柵及燻黑造型LED尾燈；座艙內升級專屬雙前座舒適型座椅、雙前座電動腰靠、Fine-wood梣木紋飾板、手感彈潤細緻的Nappa真皮內裝搭配菱格紋縫線以及40/20/40分離可傾倒後座椅背，不僅讓520i M Sport鉑金版座艙增添更多迷人風采，藉由同級最長2,975mm軸距、電動玻璃天窗、harmon / kardon高傳真音響系統(含16具揚聲器)與豪華型四區恆溫空調含B柱冷氣出風口，更堆砌出極其舒適且無可挑剔地的後座愜享空間，以豐沛的感官饗宴令眾人陶醉於其中。520i M Sport鉑金版建議售價299萬元，本月交車再享1年乙式全險！

雙12.3吋虛擬數位儀錶與中控觸控螢幕構成全數位虛擬座艙，結合M多功能真皮方向盤(含換檔撥片)、Sensatec皮質儀錶檯包覆與增添溫暖氣息的Fine-wood梣木紋飾板。圖／業者提供

全新BMW 5系列以融合動感與美學的設計輪廓，詮釋當代精湛造車工藝，藉由強而有力的筆觸刻畫出現代感與運動性格，4,963mm車長結合1,868mm車寬、1,479mm車高與全車M Sport套件所包含的M空力套件、M專屬輪圈、鍍鉻水箱罩搭配霧銀直柵、燻黑造型LED尾燈與雙邊單出矩型排氣尾管，加上具備主動式進氣調節功能的雙腎型水箱護與光型變化智慧LED頭燈，讓520i M Sport鉑金版不僅擁有大器俐落姿態，銳利無比的全新雙L型頭燈設計，更展現年輕運動化氣質，大幅強化新世代前衛科技風範。

進入全新BMW 520i M Sport鉑金版的座艙，撲面而來的是更多精緻的細節鋪陳，從紮實細膩的M多功能真皮方向盤(含換檔撥片)、Sensatec皮質儀錶檯包覆結合大量採用的霧銀鍍鉻材質，完美融入增添溫暖氣息的Fine-wood梣木紋飾板，讓520i M Sport鉑金版的車室除了豪華質感更增添了宛如家一般的柔和，特別是細緻溫潤的Nappa真皮內裝搭配雙前座舒適型座椅含記憶功能，獨特的菱格紋縫線造就無出其右的絕佳質感，同級距最長的2,975mm軸距、電動玻璃天窗、harmon / kardon高傳真音響系統(含16具揚聲器)與旗艦車款同級的豪華型四區恆溫空調含B柱冷氣出風口，更堆砌出極其舒適且無可挑剔地的後座愜享空間。全新BMW 520i M Sport鉑金版擁有高達530公升的行李廂容積，結合40/20/40分離可傾倒後座椅背，讓座艙與行李廂空間運用增添更多彈性，滿足駕駛各種型態的用車需求。

座艙內新增Nappa真皮內裝搭配雙前座舒適型座椅含記憶功能，造就絕佳乘坐質感。圖／業者提供

以頂尖科技淬鍊絕佳人車生活感動，由雙12.3吋虛擬數位儀錶與中控觸控螢幕所構成的全數位虛擬座艙，將駕駛導向與智能科技完美融合，搭配BMW iDrive 7.0使用者介面、資訊豐富且清晰的車況抬頭顯示器、能將車輛周圍的狀況清楚顯示於儀錶中央區域的道路虛擬實境顯示功能，BMW ConnectedDrive智慧互聯駕駛、BMW智能衛星導航系統、具備更口語化及人性化互動邏輯的智慧語音助理2.0與無線智慧型手機整合系統(含Apple CarPlay與Android Auto)，不僅能輕鬆自在地連結各種生活與娛樂，全新BMW 520i M Sport鉑金版更具備智慧Comfort Access免鑰匙系統與領先業界的BMW手機數位鑰匙，能直接使用智慧型手機感應車門把手開鎖或解鎖，同時將手機放在排檔座前方置物槽便能直接啟動引擎，還能把數位鑰匙以iMessage形式分享給最多五位家人或是朋友使用，以優雅姿態暢享5系列魅力。

前衛科技為全新BMW 5系列塑造領袖風範與無可取代的絕佳安全防護，全新BMW 520i M Sport鉑金版採用輕量化高鋼度車身與前鋁合金雙A臂、後鋁合金多連桿懸吊設計，標配BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技，包含主動防撞輔助系統與行人偵測、主動車距定速控制系統、主動車道維持輔助、壅塞交通輔助系統、車側防撞輔助、路口車流防撞輔助、閃避轉向輔助、盲點偵測系統、車道偏離警示、前後方車流警示、後方防追撞系統、自動倒車輔助系統以及具備前座自動束緊式安全帶及預警式車窗自動關閉功能的Active Protection主動安全防護系統，以車壇科技巨擘實力領馭當代。

全新BMW 520i M Sport鉑金版導入原廠EfficientDynamics高效動力科技，搭載BMW TwinPower Turbo直列4汽缸汽油引擎，具備雙渦流單渦輪增壓技術、高精度噴射、VALVETRONIC全可變氣門正時和Double-VANOS可變凸輪軸正時等尖端技術，可於5,000rpm時輸出184匹最大馬力，290牛頓米的最大扭力則於1,350rpm的低轉速域即可湧現，搭配換檔綿密順暢的Steptronic八速手自排變速箱不僅能確保持續地提供豐沛的動能，全新的48V高效複合動力更可於全油門急加速時提供額外11hp馬力輔助並降低渦輪遲滯，還可有效降低油耗且大幅提升加速性與舒適乘坐體驗。以紳士之姿演繹帥氣姿態，全新BMW 520i M Sport鉑金版具備BMW經典後輪驅動設定、50:50完美車身配重與BMW EfficientLightweight輕量化高剛性車體結構，結合標準舒適型懸吊系統，在維繫絕佳行路質感與舒適性表現的同時，更可為帶來優異的車身動態反應與轉向精準度，展演超越同級且滿溢駕馭樂趣的絕佳平衡，以從容俐落的身影享受生活中的每一分感動。