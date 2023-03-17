日本原裝進口潮旅SUBARU The All-New CROSSTREK 預售價115.8萬元

SUBARU正式宣布，日本原裝進口潮旅The All-New CROSSTREK正式在台展開預售，預售價115.8萬元。消費者現在下訂再享早鳥禮2萬元優惠，預售期間前100名下訂的車主，加碼再贈市值3萬元的風格帳篷露營組。

The All-New CROSSTREK不僅能輕鬆穿梭於城市，滿足消費者實踐積極的工作型態與豐富的社交生活，亦能載著心愛的家人朋友及毛小孩，遠離塵囂、沉浸大自然。The All-New CROSSTREK正是一部讓人盡情享受多元生活型態的新潮理想坐駕。

The All-New CROSSTREK特採11.6吋智慧影音觸控螢幕。圖／業者提供

日本原裝進口潮旅The All-New CROSSTREK以極致的安全性和絕佳的駕駛體驗，在同級車款中建立休旅新基準。透過充滿時尚與動感元素的設計筆觸和各方面大幅精進的同時，亦保留SUBARU的核心DNA，不僅標配SUBARU獨步車壇的四大核心科技和超過100項安全配備，包含「BOXER水平對臥引擎」帶來低重心高穩定性且貼地奔馳的操控性，同時搭載功能再強化的「SAWD 對稱式全時四驅系統」與「SGP 全球模組化底盤」。在尖端安全科技上，更搶先導入全新「EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統」進化版，新增一顆超廣角鏡頭(共計三顆鏡頭)，可針對行人與低速前進的腳踏車，提供更全面的偵測功能，讓SUBARU對於最高安全性的承諾提升至嶄新的水平；另同步新增「AES自動緊急轉向輔助系統」、「LDP車道偏離輔助系統」及「LCF車道維持置中系統」多項功能， The All-New CROSSTREK將開創休旅級距的尖端安全新格局。

The All-New CROSSTREK以「Bolder」設計概念出發，展現新穎的外觀設計與外向奔放的個性，其中包含引人注目且融入強烈時尚風格的蜂巢式六角形水箱護罩、極光LED頭燈、前霧燈、前輪弧導流保護飾板，以及延伸至兼具動感優雅的車尾，包含燻黑立體造型C型尾燈組、後保桿導流保護飾板，以及勁風後尾翼等。此外，車身塗裝的顏色選項也更加豐富，包含鋼鐵銀、珍珠白、晶綻黑、魔力紅、鐵騎灰、耀海藍、星馳藍，以及CROSSTREK獨有的湛海藍、星塵藍及艷日紅三款潮流時尚車色，為消費者提供更耀眼多樣的自信風格。

The All-New CROSSTREK所展現出高安全性和先進科技的產品實力，將滿足全新世代消費客群的需求。The All-New CROSSTREK寬敞舒適的車艙空間每一處質感皆十分講究，並增添更多優雅氣息，映入眼簾的是直覺化操作的11.6吋智慧影音觸控螢幕，並以嶄新的思維與醫學中心共同合作，打造符合人體工學的全新設計高包覆性座椅，提供乘客最佳支撐性和舒適度，帶來更安心愉悅的乘車體驗。