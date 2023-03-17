世紀大疫 造就京盛宇開拓多元茶商機

從紫砂壺手沖茶，到結合傳統與現代的獨特沖泡法，從一期一會一封信、電商小白到製作Podcast「台灣茶你好」播客節目，介紹茶文化至今已播出上百集；今年再推出世界選茶…等，京盛宇用各種手法與顧客溝通的品牌調性是有趣、給人驚喜，令人好奇又期待。後疫情時代這支台灣茶品牌怎麼繼續發展品牌？

曾經出版<台灣茶迷>、<京盛宇的台茶革命>兩本書的創辦人暨執行長林昱丞說，由於實體店鋪生意受疫情影響，京盛宇專注發展網路銷售，發展異業合作，加强線上顧客溝通，疫情造就京盛宇開拓多元茶商機。希望「讓一座城市擁有全世界的好茶」，國人在家就能享受異國的茶文化。他以流暢文筆在網頁上設立創辦人專欄，每個月給會員寫一封信，也透過podcast談台灣茶的故事與各種有趣的事，持續和消費者搏感情，品牌好感度日不落。

異業合作包括用阿里山金萱及鐵觀音開發茶啤酒。

為擴大品牌知名度，京盛宇選擇多元化的異業合作，包括與林三益毛筆聯名的peace work from home系列；用阿里山金萱及鐵觀音開發茶啤酒；去年跟花仙子趣味大師聯名兩款茶香氛；在優衣庫三間店鋪設茶販賣機，另外還參與優衣庫UTme，以執行長為模型設計小林同學泡茶的圖案，獲優衣庫青睞並同意永久授權。

近期京盛宇與微熱山丘合作，推出祝福御所活動，客人可以從十全十美御所茶包禮盒中，挑選一款口味現場沖泡，即可搭贈一塊微熱山丘草莓蘋果酥，每個茶包上還有不同的祝福語，大家可在母親節前至永康街門市免費體驗。 林昱丞說，「來到這裡，許一個願望，給自己一個美好的念想，想想在2023年想得到什麼樣的祝福、實現什麼樣的願望，然後靜靜地在位子上，品嚐這一杯甘甜美好帶著祝福的好茶，讓它帶來實現心願的力量！」

近期京盛宇與微熱山丘合作，推出祝福御所活動。

大疫這三年，是林昱丞口中「國旅大爆發的過程」，京盛宇的銷售通路意外多了國際級飯店，這多少彌補實體店受到的衝擊。近兩年京盛宇熱銷的茶品項，因飯店用茶包在地化的趨勢而增長，目前包括希爾頓集團的臺北時代寓所、三井集團的和苑三井花園飯店都選用京盛宇的產品。

林昱丞從大學時代開始喝茶，基於對喝茶的愛好，2009年聯合學長及同學開創京盛宇，以打造茶業界的星巴克為目標。因覺得泡老人茶十分麻煩，林昱丞秉持「本身就是消費者」出發，持續投入研究泡茶技術，既要符合現代人快速便利的要求，又不能影響茶水的風味及呈現的質感，於是不斷改良沖泡方式，在京盛宇門市三分鐘就可以喝到一杯地道的老人茶；同時在茶品的包裝上用心，好讓顧客更容易選擇茶種。

京盛宇今年還計劃推出世界選茶，將進口日本煎茶、中國普洱、印度大吉嶺的精選紅茶，以茶包及散茶的方式販售。此外雖然結束在深圳的海外代理，但也將於4月在墨爾本新開門市。