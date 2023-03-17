日立感恩回饋 買冷氣送好禮

避開夏日裝機潮，買冷氣就趁現在。空調年度盛事「日立冷氣大贈送」，為感謝消費者長期支持，日立冷氣準備名牌好禮感恩回饋，即日起至4月30日止，只要購買日立冷氣變頻式、分離式乙組或窗型冷氣乙台，就把好禮送給你，現在買還可搭配政府汰舊換新補助及貨物稅減免，最多可省5,000元，大好時機不容錯過。

日立冷氣持續同步日本尖端空調技術，引領業界推出凍結洗淨科技，擁有19項獨家發明專利，使空調潔淨提升至全新境界。凍結洗淨2.0＋科技結合「凍結洗淨」及「電離科技」兩大潔淨科技，將空調機內的熱交換器進行凍結、解凍達到洗淨效果後，熱風乾燥行程可以使機體內部加速乾燥，經測試抑菌效果可達99.9％，再以「獨家電離科技」透過日本最新可逆轉馬達控制技術，驅動風扇逆轉將電離淨化離子布滿機體內部，延長抑菌效果，呼吸更健康。

此外，日立冷氣家用變頻分離式空調全系列搭載凍結洗淨科技，潔淨力全面進化，讓家人呼吸最好空氣。 現在買冷氣，不僅可以避開夏日裝機潮，選購變頻冷暖型機種還可對應多變的濕冷天氣，更能享受寒冬送暖的舒適溫度，機會難得，敬請把握，活動詳情可見官網（https://www.jci-hitachi.tw/2023sp/）或洽日立冷氣經銷商及各大電器賣場。