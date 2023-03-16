『到美巡賽就是想要贏球！』 史考提薛夫勒勇奪球員錦標賽後在部落格發文感言

美國球星史考提薛夫勒（Scottie Scheffler）上週日在TPC鋸齒草球場（TPC Sawgrass）首度贏得球員錦標賽（THE PLAYERS Championship）。這是美巡的旗艦賽事，也是他職業生涯的第六勝。這位26歲的德州人加入了傑克尼克勞斯（Jack Nicklaus）和老虎伍茲（Tiger Woods）的行列，成為史上唯三擁有名人賽與球員錦標賽冠軍的球員。薛夫勒在這場總獎金2500萬美元的大賽獲勝後，也重新登上世界球王的寶座。

以下是史考提薛夫勒（Scottie Scheffler）在其部落格發的得獎後感言:

在走向體育館球場（Stadium Course）最著名的島果嶺第17洞梯台前，我知道我們要盡可能讓領先優勢越大越好，因為你可能在那裡打出一記真的很棒的好球卻掉入水裡。在我往那裡走的幾分鐘前，我看到凱恩戴維斯（Cam Davis）與湯米弗利伍德（Tommy Fleetwood）都把球打下水，這絕不是你想要的理想畫面。

當你面對那麼大的風且有看台、有球迷和所有這些變數時，真的很難。我完全按照我想要的方式開球，當球落上果嶺時我鬆了一口氣，因為你並不能真正控制球在那裡會怎麼表現。當時吹的幾乎是筆直的側風，它或許有幫助，或者也可能造成傷害。幸運的是，我的球落在果嶺上並留在那裡。

在那以後，我在第17洞兩推保帕，然後開心地走向第18洞。當你即將奪下冠軍時，對於泰德（史考特，他的桿弟）和我來說總是很棒的。那些是你永遠無法回去的時刻，坐在那裡享受我們整週辛勤工作後所得到的回報，是一個有趣的小時刻。

能有家人在第18洞那裡等我，更是特別。我的家人有一段時間沒出來了，所以每個人都在場真是太棒了，尤其是我的奶奶。我可以告訴你，當我走下第18洞果嶺，看到他們所有人站在斜坡上，然後和他們擁抱，那是我永遠不會忘記的時刻。

我不會花很多時間進行比較，也不會去注意誰在我之前取得了什麼成就，但我是繼傑克尼克勞斯和老虎伍茲之後，第三位同時獲得球員錦標賽和名人賽冠軍的球員。這真的很棒！任何時候你能與老虎和傑克相提並論，都是非常特別的，這部分我心懷感激。

現在，我對自己的比賽狀態很滿意。我覺得自己在進步，這要感謝我周圍的人，比如我的教練蘭迪史密斯（Randy Smith）。我們不太把自己當回事，他有點傻，所以我們一起玩得很開心。我肯定會學到更多，尤其是當你有競爭力並處於當下時。我會說，最有價值的事情可能就是，了解自己的感受並能夠為此做好準備。

重要的是別想太多，幸運的是我已經看到一些好的結果並享受一些勝利。面對嚴苛的挑戰時，我會感到興奮。在像是TPC鋸齒草這樣的球場，僅僅吞下五個柏忌真的很難做到，這可能是我最引以為傲的。這是一座你可以打出博蒂的高爾夫球場，但柏忌或更糟的成績，才是破壞任何獲勝機會的關鍵。來到美巡賽，我就是想要贏球！當我們參加最盛大的錦標賽並且有最好的選手時，我會感到興奮。身為一名球員，與這些傢伙競爭對我來說很有趣。所以，希望我們在進入四大賽賽季時，能繼續保持這樣的氣勢。