打造有感服務，拓展通路佈局 全台40家「Gogoro 社區店」宣告上線

Gogoro透過科技創新，10年來引領台灣電動機車市場迅速發展，在邁入大眾市場之際，Gogoro今天(3/16)正式揭曉2023通路佈局，以「打造有感服務」為目標，重磅推出全新店型-「Gogoro社區店」，首度在全台鄰里廣設免預約的電車行，在離車主最近的地方，提供最專業的服務，就要做到「你家巷口，隨到隨修」，讓電動機車體驗更親民便利！

首波40家Gogoro社區店涵蓋由北到南七個縣市，並從即日起正式開幕營運，預計今年底將展店至150 家，等於讓Gogoro全台服務據點數量直接翻倍！為歡慶社區店上線，凡Gogoro車主於開幕首三個月前往該40家社區店，即可享定期保養免工資優惠。

Gogoro不僅邀請加盟夥伴、傳統機車行二代、白手起家老闆加入社區店行列，更推出「職人創業計畫」，協助原廠優秀技師圓夢做頭家，發揮更大影響力。圖／業者提供

從2015年揭幕首家直營門市「全球體驗中心」，到2018年開放授權加盟模式，2021以「特約推廣站」協助推動傳統機車行轉型，Gogoro 不斷擴大通路服務版圖，為越來越多消費者選擇電動機車打下深厚基礎。Gogoro台灣總經理姜家煒表示：「過去十年，台灣電動機車市佔率從不到 1% 成長到 12%，運具電動化趨勢已經很明確。要讓電動機車進入主流消費市場，關鍵就是創造有感的服務，讓民眾覺得方便、貼心。」

Gogoro強調每間社區店服務品質都一致，包含電動機車專業維修、定期與深度保養、新車推薦與配件銷售等項目，甚至還能提供燃油機車的基本維修保養。圖／業者提供

姜家煒還進一步表示：「我們從每天跟消費者互動最多的實體通路出發，結合講求效率的快商務趨勢，在 2023 年全面升級通路體驗、拉近與客人的距離，以最接地氣的『Gogoro 社區店』做大家的好鄰居，把隨到隨修的電車行直接開到你家樓下，提供更即時的維修保養服務。過去一個月，我們用超過『每日一店』的速度在全台灣開出了 40 家社區店，年底更將達成 150 家，加上既有的 141 間 Gogoro 門市，屆時全台 Gogoro 服務據點將翻倍到近 300 個。我們有信心，今年大家會看到很不一樣的 Gogoro，期待有更多希望加入電車通路的夥伴一起打拼，加速產業經濟永續發展。」