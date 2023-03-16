果然是你民宿HOUSE平安 輕鬆悠遊網美景點

果然是你民宿HOUSE平安 讓遊客輕鬆悠遊安平網美景點。業者/提供

安平是台南的假日度假首選，許多知名小吃吃不完，安平是台南重要旅遊景點區，這幾年安平景點觀光發展越來越好，除了安平老街、安平古堡、安平樹屋等人氣古蹟，還有很多安平IG景點、安平好玩景點，安平港口旁開幕的新景點 Hola安平 果然是你 碼頭觀景餐廳（運河路43-1號），坐在水岸旁邊看華燈霓虹夜景，吹著涼涼的夏夜晚風再來杯清涼飲品，現在每天的晚上還有Live Band演唱，許多觀光客常會來這邊喝酒或餐飲，搭配安平夜色海景，令人放鬆，在斜對面的1948餐酒鍋物料理運河路37-1號【黃金海陸鴨】也讓許多老饕來這邊用餐跟喝酒。

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安平一日遊、安平二日遊，果然是你團隊打造的老屋文創【果然是你民宿HOUSE平安】，位於安平區國勝路17-2號，老屋加上簡單的文創風【果然是你民宿HOUSE平安】，簡單的擺設，明亮的窗戶，一起床就能感受到安平的暖陽，走到安平碼頭沒有五分鐘就到，附近還有許多知名小吃，安平蝦捲、安平豆花，文章牛肉湯等，還有知名景點安平古堡也走路能到。

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體驗過民宿【果然是你民宿HOUSE平安】的吳小姐表示，這邊真的很棒，因為走路就可以到港口，果然是你就在安平中心點，不想到處跑在這邊許多景點就可以逛一整天，也離安平樹屋不遠，吃東西更是方便，適合全家大小包棟來玩，浴室也很復古，想起奶奶家小時候的彩色磁磚浴缸，價格也可以說很實惠，下次有來台南，會想要再來多住幾天，安平還有漁光島，擁有粉紅夕陽真的很美，【果然是你民宿HOUSE平安】團隊的賢哥和珮珊姐人也親切，希望下次有空再帶家人來體驗。