美琪生技力挺網紅大賽 環保永續做公益

「MiiShare101就是愛分享網紅大賽」支持社會公益，積極培養網紅實力並擴大產業影響力的理念，受到美琪生技董事長 吳英偉肯定，不僅成為支持第二屆MiiShare101就是愛分享網紅大賽的夥伴之一，也鼓勵有志投入網紅事業的參賽者，培養自己的想法及能力，進而成為具有社會影響力的人。

以綠色行動，善盡對社會及環境的責任

美琪生技以競競業業的態度掌控產品品質，在FMCG屹立80年，隨著綠色環保議題日漸受到重視，董事長吳英偉意識到環境對下一代的影響，於是從產品設計、製造生產等過程，積極落實ESG環境永續行動，更在6年前導入綠色工廠，打造自然永續循環的生態池，以回收塑料做為再生瓶器，不斷探索更好的綠色方案，為這塊土地盡一份力量。

在女力網紅企業家Lady Michelle蜜雪兒郡主眼中，吳英偉是沒有市儈氣息的企業主，為落實永續經營理念，美琪生技改善製程，減少電及瓦斯的使用，降低大量碳排放；將工廠內所有燈具改為感應式開關，避免忘記隨手關燈造成能源浪費；將生產過程中的排放水，直接流進生態魚池裡再利用；美琪生技目前95%的產品容器，都採用回收塑料製作。吳英偉認為，生產過程中節能減碳、循環再利用等小小行動，累積起來就能成為環境永續的力量，而這也是美琪生技落實ESG的方式之一。

第二屆MiiShare101網紅大賽，培育機制更升級

Lady Michelle蜜雪兒郡主認為，當一個個微小力量連結起來，就足以形成改變的影響力。社群電商與直播銷售已成為近年興起的市場潮流，Lady Michelle蜜雪兒郡主在去年發起「MiiShare101未來網紅大賽」，結集來自各個領域的專業人士，透過賽制培育具有社群影響力的未來網紅，推廣台灣在地好物，進而帶動企業轉型。今年進入第二屆，在培育網紅的機制上更升級，不僅有「KOLSTAR網紅AI導師｣以大數據應用經驗，輔助參賽者經營網紅之路，也與大專院校合作，從學術研究角度協助參賽者更了解自己的網紅特質。2021年底，Lady Michelle蜜雪兒郡主更成立「台灣良品好物完銷平台」(https://www.taiwan-goods.com/products)，結合未來網紅新人與企業進行媒合，讓網紅能得到充分的舞台展現實力，而企業也能藉由專業的帶貨銷售，獲得業績成長。

現代人對網路的高度依賴，讓網路行銷模式不斷改變，吳英偉對網紅經營模式能達到的效益極度好奇，同時肯定Lady Michelle蜜雪兒郡主用心投入培育未來網紅的努力，決定今年共同參與「MiiShare101就是愛分享網紅大賽」，不僅支持網紅朝向夢想前進，推動發展創新商業模式，也為支持教育公益付出最直接實際的行動。「MiiShare101就是愛分享網紅大賽」也號召第一屆網紅品牌大使回歸，共同拍攝大賽主題曲「就是愛分享・我想紅」MV(https://youtu.be/LR40yQYVwfY)，更多活動詳情可上官網(MiiShare.com)了解。